聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署今公布國內今年首例麻疹越南境外移入病例。本報資料照片
疾管署今公布國內今年首例麻疹越南境外移入病例，個案為北部8個月大本國籍男嬰，尚未達麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種年齡，去年與家人至越南探親，1月底返台，2月上旬陸續出現發燒、咳嗽等症狀多次就醫，2月6日因出疹再次至醫院急診並收治住院，經通報採檢後確診為麻疹，目前住負壓病房中。目前掌握接觸者為同住家人5人及其他接觸者395人，共計400人，預計監測至2月28日。

針對該個案，衛生單位已立即展開各項調查與防治工作，將持續追蹤接觸者健康情形、調查個案可感染期間之接觸者，及積極進行相關防治工作。

疾管署統計，我國去年累計53例麻疹病例，介於未滿10歲至60多歲，其中19例為國內感染病例，另34例為境外移入病例，感染國家為越南30例、俄羅斯、加拿大、印尼及泰國各1例。

國際疫情部分，目前全球麻疹疫情嚴峻，以美洲地區，墨西哥、美國、加拿大報告病例數為多，其中墨西哥今年1月已報告740例；歐洲去年共計30國報告逾7千例病例，病例數以羅馬尼亞、法國、荷蘭、義大利及西班牙為多；亞洲如越南、印尼、印度、蒙古及哈薩克等國家，自去年迄今持續有病例發生。

疾管署目前已針對越南、印尼、印度、安哥拉、墨西哥、葉門及巴基斯坦等7國發布旅遊疫情建議等級第二級警示（Alert），請民眾對當地採取加強防護；其他共計31國列為第一級注意（Watch），提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署提醒，目前為麻疹好發季節，且全球疫情嚴峻，麻疹傳染力強，民眾應按時帶幼兒接種MMR疫苗，而孕婦及未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前2至4周帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。

1966年（含）以後出生的成人，可能沒得過麻疹，接種疫苗產生的抗體會隨時間下降，如近期計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議出國前可先至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗，以降低感染風險，並於旅遊期間做好防護措施。

疾管署呼籲，春節連假將至，國人出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩。返國時出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3週內出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。醫師如發現疑似個案，應落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚），加強疑似個案診斷與通報。相關資訊可至疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

麻疹 疾管署 疫苗 嬰兒 越南

相關新聞

第2個2000萬元頭獎幸運兒出列 刮刮樂財神爺往南移到這縣市

2000萬超級紅包再傳好消息，第2個頭獎2000萬元在新竹縣被刮出，中獎幸運兒是一對姊妹，姊姊工作15年，因此選擇了尾數...

2027年起禁廚餘養豬 農業部：近半養豬場已轉用飼料

為防範非洲豬瘟，行政院明定2027年全面禁止廚餘養豬。農業部統計，截至1月底，435場廚餘養豬場，已有近半數、192場表...

免費使用卻讓300萬用戶「網路上裸奔」消基會檢測智生活App曝16項缺失

擁有1萬個社區、300萬住戶的智慧社區「智生活APP」，雖通過MAS L3最高等級資安標章，消基會與國家資通安全研究院對...

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

愛去日本東京旅遊的人注意了！東京地鐵（東京メトロ，東京Metro，Tokyo Metro）與東京都交通局日前宣布，2026年3月14日起調漲多項乘車券、交通套票的價格，包含大家最常買的東京地鐵通票（Tokyo Subway Ticket）、東京自由通票（東京一日券，Tokyo 1-Day Ticket，東京フリーきっぷ）都會變貴，最貴漲幅達500日圓（約台幣103元）。

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

疾管署今公布國內今年首例麻疹越南境外移入病例，個案為北部8個月大本國籍男嬰，尚未達麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR...

臭豆腐飄味居民「拔髮」頭皮禿了 醫分析三大行為…以痛止焦慮最常見

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，甚至有民眾在社群發文指出，中山區橋頭玉...

