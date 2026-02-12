今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

疾管署今公布國內今年首例麻疹越南境外移入病例，個案為北部8個月大本國籍男嬰，尚未達麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種年齡，去年與家人至越南探親，1月底返台，2月上旬陸續出現發燒、咳嗽等症狀多次就醫，2月6日因出疹再次至醫院急診並收治住院，經通報採檢後確診為麻疹，目前住負壓病房中。目前掌握接觸者為同住家人5人及其他接觸者395人，共計400人，預計監測至2月28日。

針對該個案，衛生單位已立即展開各項調查與防治工作，將持續追蹤接觸者健康情形、調查個案可感染期間之接觸者，及積極進行相關防治工作。

疾管署統計，我國去年累計53例麻疹病例，介於未滿10歲至60多歲，其中19例為國內感染病例，另34例為境外移入病例，感染國家為越南30例、俄羅斯、加拿大、印尼及泰國各1例。

國際疫情部分，目前全球麻疹疫情嚴峻，以美洲地區，墨西哥、美國、加拿大報告病例數為多，其中墨西哥今年1月已報告740例；歐洲去年共計30國報告逾7千例病例，病例數以羅馬尼亞、法國、荷蘭、義大利及西班牙為多；亞洲如越南、印尼、印度、蒙古及哈薩克等國家，自去年迄今持續有病例發生。

疾管署目前已針對越南、印尼、印度、安哥拉、墨西哥、葉門及巴基斯坦等7國發布旅遊疫情建議等級第二級警示（Alert），請民眾對當地採取加強防護；其他共計31國列為第一級注意（Watch），提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署提醒，目前為麻疹好發季節，且全球疫情嚴峻，麻疹傳染力強，民眾應按時帶幼兒接種MMR疫苗，而孕婦及未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前2至4周帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。

1966年（含）以後出生的成人，可能沒得過麻疹，接種疫苗產生的抗體會隨時間下降，如近期計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議出國前可先至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗，以降低感染風險，並於旅遊期間做好防護措施。

疾管署呼籲，春節連假將至，國人出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩。返國時出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3週內出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。醫師如發現疑似個案，應落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚），加強疑似個案診斷與通報。相關資訊可至疾管署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。