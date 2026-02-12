臭豆腐飄味居民「拔髮」頭皮禿了 醫分析三大行為…以痛止焦慮最常見

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
花蓮玉里臭豆腐店插旗台北，臭味擾鄰引民怨，業者對此不願受訪。記者林佳彣／攝影
花蓮玉里臭豆腐店插旗台北，臭味擾鄰引民怨，業者對此不願受訪。記者林佳彣／攝影

花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，甚至有民眾在社群發文指出，中山區橋頭玉里臭豆腐真厲害，直呼「每天處在臭味中，焦慮都把頭髮拔光了。」也附上求助身心科、頭皮明顯禿一大塊的照片。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，「拔頭髮」在臨床上屬於強迫症或衝動控制困難症的表現，背後原因多為心情充滿焦慮，卻又不知如何抒發者。一般而言，焦慮可以靠運動、活動等轉移注意力進行調節，但若環境不允許、本身缺乏運動習慣，或嫌麻煩等，有些人就會改以較「衝動」的方式處理情緒，其中拔頭髮或拔睫毛等最為常見，其次是咬指甲，第三為摳手。

許正典說，「拔頭髮」、「拔睫毛」等行為帶來的疼痛感或強烈感官刺激，可以短暫抵消焦慮，形成一種「以痛止焦慮」、「負負得正」的負向調節；也可以說，情緒處理方式已退回最原始、非語言的反應模式，如還不會說話的兒童在焦慮時，因無法表達，常用身體動作加以展現。

至於為何有人對異味特別敏感？許正典說，每個人感官刺激與情緒感受不同，有些人嗅覺敏感度高，大腦對嗅覺訊號的反應較為強烈，因此同樣的氣味，旁人覺得還好，有些人卻可能感到強烈不適與焦躁。面對這類狀況仍以「改變環境」為主，如果無法減少暴露、關窗、戴口罩等方式阻隔，必要時也能與有共同感受的民眾一起向市府反映訴求。

許正典提醒，如果焦慮一直無法相除，並出現原本不會出現的動作，如不自主地摸向頭髮、睫毛，或反覆摳手，就要提高警覺。除焦慮外，挫折、憂鬱等情緒低落也可能誘發類似行為，如果長期已有相關行為，建議應及早尋求情緒出口，必要時就醫諮詢，緩解憂鬱等負面情緒。

