第2個2000萬元頭獎幸運兒出列 刮刮樂財神爺往南移到這縣市

2000萬超級紅包再傳好消息，第2個頭獎2000萬元在新竹縣被刮出，中獎幸運兒是一對姊妹，姊姊工作15年，因此選擇了尾數15號的刮刮樂，一刮就幸運中大獎。

台彩表示，「2,000萬超級紅包」第2個頭獎2000萬元已在新竹縣被刮出，中獎幸運兒是一對姊妹，姊姊工作15年，因此選擇尾數15號的刮刮樂，刮中2000萬頭獎。

今年2000萬超級紅包刮刮樂到目前為止已被出2個頭獎，先是出現在基隆夜市或廟口擺攤的遊走型刮刮樂，這次是則是從新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號的金彩商行賣出。

台彩1月20日推出新春限定的2000萬超級紅包，頭獎有10個，現在被刮出2個，還剩8個2000萬大獎分散在全國各處，等待有緣人。