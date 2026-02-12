2027年起禁廚餘養豬 農業部：近半養豬場已轉用飼料

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
農業部、環境部今天赴行政院會報告「我國廚餘養豬政策調整」相關進度。記者黃婉婷／攝影
農業部、環境部今天赴行政院會報告「我國廚餘養豬政策調整」相關進度。記者黃婉婷／攝影

為防範非洲豬瘟行政院明定2027年全面禁止廚餘養豬。農業部統計，截至1月底，435場廚餘養豬場，已有近半數、192場表達不再使用廚餘養豬；而全國243家使用廚餘養豬戶全數已完成裝設廚餘蒸煮設備即時監控系統，以及清運載具的即時追蹤系統，確保轉型期的安全。

去年10月21日，台中檢驗出首例非洲豬瘟案例，衝擊國內養豬產業，行政院會當時確立確立「廚餘養豬轉型」，農業部、環境部今天赴行政院會報告「我國廚餘養豬政策調整」相關進度。

農業部指出，截至今年1月31日止，已有243場養豬場完成AIOT溫度監控設備建置，並經納管得使用廚餘養豬最晚至今年12月31日止；另有157場已申請轉型飼料補助，由政府協助轉用飼料養豬。

針對禁運禁宰期間受影響的承銷人、肉品市場、屠宰場、活豬運輸車駕駛及傳統肉攤等業者，農業部指出，有關一級生產鏈產業補助支持方案，已陸續完成補助審核與撥付作業，多數項目撥款進度已達9成以上；在解禁後啟動毛豬產銷調節方案，目前滯留豬隻去化進度達68%，情形良好，肉品市場交易秩序及價格維持穩定，供應無虞。

此外，針對現行廚餘養豬監控設置進度，環境部指出，目前243家廚餘養豬場均已裝置即時監控設備，GPS審驗通過清運車輛381輛，列管產源家數近5000家，涵蓋新北市、桃園市、台中市等主要縣市；若出現異常訊息，將即時進行查核，同時監控清運車輛，防止廚餘不當流用。

有關廚餘清運及去化部分，由於每天仍有731噸的廚餘需要加強去化量能，行政院長卓榮泰指出，中央與地方更應攜手合作，朝向堆肥及能源化，或黑水虻等永續再利用方式推動，請農業部及環境部，與地方政府及相關業者研商，將廚餘共同蒸煮中心的構想或規畫轉型為Eco-feed等循環經濟飼料廠。

養豬場 廚餘 行政院 非洲豬瘟

