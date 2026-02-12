年假聚餐多腸胃拉警報 中醫授3招護胃過好年

農曆春節親友團聚，年糕、年菜、大魚大肉輪番上桌，加上一邊吃飯一邊聊天，進食時間拉長，不少民眾在假期中食量明顯高於平日，出現腹脹、排氣增加、消化變慢等腸胃不適症狀。衛生福利部桃園醫院中醫師胡雅婷提醒，過年想吃得開心又不傷身，關鍵在於「適量」與「因人而異」的飲食選擇。

胡雅婷指出，過年期間腸胃保養的第一步是「吃得剛剛好」，飲食過量最易損傷脾胃，過量進食會使脾胃運化變慢、氣機運行不暢，若再加上假期作息不規律、活動量減少，更容易讓腸胃功能一時難以恢復。

胡雅婷說，第二步是「選擇適合自己的食物」。過年常見的年糕、甜食性質偏黏膩，容易「礙胃」，消化力較弱或本身容易腹脹的人要特別留意。大白菜、白蘿蔔、橘子等食物性質偏涼，頻尿、手腳冰冷的人建議減量食用，以免加重不適。此外，本身有皮膚乾燥、搔癢或脫屑困擾者，麻油雞、麻辣鍋等溫熱辛辣的料理可能助火生燥，過年期間更應避免。

胡雅婷表示，第三步可搭配「穴位按壓」來促進腸胃蠕動，其中足三里穴與內關穴是臨床常用、民眾也容易自行操作的穴位。足三里穴位於膝蓋下方約四個手指寬、脛骨前外側一橫指處，常用於調整腸胃功能。

內關穴位於前臂掌側、腕橫紋上約三個手指寬的兩筋之間，有助緩解胸腹悶脹與噁心不適。按壓方式為按壓穴位5秒後鬆開1秒，再以指腹輕柔揉捏5秒、鬆開1秒，在同一穴位上重複此流程約3至5分鐘，至出現微痠、微脹感為宜，左右兩側可交替進行，每日1至3次即可。

胡雅婷建議，過年期間與假期結束後，飲食應清淡、細嚼慢嚥，並於飯後散步10至20分鐘，幫助腸胃逐步恢復正常節奏。若腹脹合併持續腹痛、噁心或嘔吐等情形，則應儘早就醫，由醫師進一步評估。