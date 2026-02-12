國旅滿意度僅4.9分 逾8成民眾寧願出國

年假九天要去哪，恐怕不少人還是會選擇出國。1111人力銀行最新調查顯示，今年已確定規劃國旅者占43.1%，但規劃出國旅遊者高達50.9%，在相同預算下，更有逾八成民眾寧可出國，國旅面臨價格與信心的雙重考驗。

1111人力銀行12日發布《2026國旅意向調查》指出，若在「相同預算」條件下，80.3%受訪者優先選擇出國旅遊，僅19.6%願意選擇國旅。國旅滿意度若以滿分10分計算，平均僅4.9分。對於「國旅價格已接近、甚至超過出國成本」的感受，56.8%直言「非常有感」，26.7%認為「有一點感覺」，合計超過八成民眾對價格壓力有感。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，國旅長期痛點不在景點不足，而是「價格與體驗落差」。調查顯示，民眾最不滿意項目前三名依序為「住宿費用過高」（80.3%）、「哄抬價格」（49.6%），以及「停車位難找或停車費太貴」（43.7%）與「平假日價差過大」（43.7%）。價格因素已成壓抑國旅意願的關鍵。

從實際出遊頻率觀察，1111人力銀行指出，2025年國人平均國旅次數為2.5次，仍有逾兩成民眾全年未曾進行國旅。不過，國旅並非全然失去吸引力。受訪者認為其優勢在於語言通暢、交通便利及文化熟悉，超過五成民眾也看重「不用請假太多天」、「交通時間短」及「可以說走就走」等特性，顯示短天數、彈性旅遊仍有市場。

在已規劃國旅的族群中，熱門縣市依序為台中、台南、宜蘭、高雄及台東。至於能促使民眾特別安排國旅的誘因，54.9%表示會因「消費補助」而安排，46.4%受「季節性在地特色」吸引，32%偏好「特殊體驗型旅遊」，顯示補助與主題活動仍是帶動人流的重要推力。

預算設定方面，2天1夜單人平均可接受金額為3,135元，其中58%受訪者希望控制在3,000元以內，與熱門觀光區實際住宿價格存在明顯落差。民眾認為若要提升國旅意願，最期待的三大作法依序為「住宿房價下降」、「優惠補助或折扣」及「住宿品質明顯提升」。

儘管消費態度轉趨審慎，觀光旅宿業仍是服務業重要就業來源。依1111人力銀行資料庫統計，目前觀光旅宿相關工作機會數達19萬6,380筆，其中以餐飲服務人員、餐廚助手、中式廚師及飯店或旅館服務人員需求最為殷切。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，觀光產業若要回溫，除價格結構與政策配套調整外，人力補位同樣關鍵。未來將透過AI與大數據媒合技術，協助企業與求職者精準對接，為觀光服務品質與就業環境挹注動能。