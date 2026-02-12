快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

喝咖啡提神還能防失智？醫師曝長達43年研究 失智風險降低約18%

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
喝咖啡不只提神，長達43年的研究指出，長期適量攝取咖啡因，與較低的失智症風險及較佳認知功能有關。本報資料照片
喝咖啡不只提神，長達43年的研究指出，長期適量攝取咖啡因，與較低的失智症風險及較佳認知功能有關。本報資料照片

喝咖啡不只提神，長達43年的研究指出，長期適量攝取咖啡因，與較低的失智症風險及較佳認知功能有關。北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，研究追蹤超過13萬名受試者，結果顯示，每日適量飲用含咖啡因咖啡或茶，失智風險可降低約18%，若以總咖啡因攝取量最高組計算，風險下降幅度可達22%。

《JAMA,美國醫學會期刊》研究顯示，幾乎不飲用含咖啡因者，失智症發生率約為每十萬人年330例；而每日飲用2至3杯標準容量咖啡者，發生率降至每十萬人年141例。在校正生活型態與慢性疾病等干擾因子後，整體風險仍顯著下降。

研究進一步指出，保護效果存在「適量區間」，每日約攝取300毫克咖啡因效果最為明顯，相當於2至3杯240毫升黑咖啡，或1至2杯茶，或兩者混合達到相近總量。超過此劑量後，並未觀察到額外風險下降效果，顯示咖啡因攝取並非越多越好，而是以適量為原則。

張家銘說，依研究定義，一杯為8盎司（約240毫升），一般而言，240毫升黑咖啡約含80至120毫克咖啡因、紅茶約40至60毫克、綠茶約25至45毫克。實際含量仍會因品牌、沖泡方式及濃度不同而有所差異。

張家銘說，研究同時觀察主觀認知退化感受與客觀認知測驗分數。結果發現，適量攝取咖啡因者，不僅自覺記憶退化比例較低，在認知功能測驗中的表現亦略優於低攝取組，顯示影響可能在失智診斷前多年即已開始。

在咖啡因所帶來的影響層面，張家銘說，研究指出咖啡因可阻斷腺苷受體，調節神經傳導效率，減少神經發炎反應。過往實驗與動物研究亦顯示，咖啡因與類澱粉蛋白沉積減少、濤蛋白病理變化調節及神經發炎下降有關。此外，咖啡因也可能透過改善胰島素敏感性與血管功能，間接影響失智風險。

張家銘提醒，咖啡因代謝速度因人而異。部分民眾若代謝較慢，下午飲用可能影響睡眠品質，而長期睡眠不足反而增加神經發炎風險。因此建議將咖啡因攝取安排於早上或中午前，並觀察自身睡眠與心悸反應，適度調整劑量。

張家銘總結，適量咖啡因攝取可能成為促進大腦健康的長期策略之一。然而咖啡因並非單一解方，仍須搭配規律運動、血糖控制及降低慢性發炎等整體健康管理措施，才能真正降低失智風險。

咖啡因 風險 失智症

延伸閱讀

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

走路不能想事＝老化？醫揭「大腦健康指標」 無法一心二用增失智風險

失智最早警訊不是健忘，是無法一心二用！醫教這樣走路才能有效健腦

指甲出現這些變化要當心了 可能是身體有警訊

相關新聞

免費使用卻讓300萬用戶「網路上裸奔」消基會檢測智生活App曝16項缺失

擁有1萬個社區、300萬住戶的智慧社區「智生活APP」，雖通過MAS L3最高等級資安標章，消基會與國家資通安全研究院對...

武陵櫻花季明天開始到3月1日 福壽山農場梅花「開的過分了」

年度浪漫活動，武陵櫻花季明天開始到3月1日，有交通管制；福壽山農場千櫻園櫻花未盛開，但園區內梅花今年晚開，目前正盛開，滿...

2027年起禁廚餘養豬 農業部：近半養豬場已轉用飼料

為防範非洲豬瘟，行政院明定2027年全面禁止廚餘養豬。農業部統計，截至1月底，435場廚餘養豬場，已有近半數、192場表...

網購當心！知名電商下單魚油竟是假貨 業者坦言：很多人中招

利用電商平台購買產品時，應注意包裝是否與正品吻合，以免上當受騙。一名網友發文，稱他通過電商平台購買魚油，卻發現竟沒有QRCode，且與正品瓶子有多處細節不一致，才驚覺買到假貨，對此，大研生醫回覆，最近的確很多人在網路上買到疑似假貨，呼籲民眾通過官方授權的管道購買。

桃園捷運青線可行性研究今送交通部 市府盼中央快核定

桃園捷運綠線預計今年底北段7站通車，市府也積極推動第二階段捷運路網計畫，捷運工程局已完成桃園到青埔的青線可行性研究，今報...

喝咖啡提神還能防失智？醫師曝長達43年研究 失智風險降低約18%

喝咖啡不只提神，長達43年的研究指出，長期適量攝取咖啡因，與較低的失智症風險及較佳認知功能有關。北榮婦女醫學部遺傳優生學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。