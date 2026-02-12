快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

春節出門旅遊要當心 別隨意使用公用USB充電站 小心惡意軟體入侵

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數發部資安署蔡福隆提醒，民眾在享受數位便利之餘，仍應強化個人資安風險意識，呼籲民眾做好「旅遊3要、居家3要」數位防護守則。記者馬瑞璿／攝影
數發部資安署蔡福隆提醒，民眾在享受數位便利之餘，仍應強化個人資安風險意識，呼籲民眾做好「旅遊3要、居家3要」數位防護守則。記者馬瑞璿／攝影

農曆春節將至，不少民眾都開心準備出遊。數發部資安署提醒，民眾在享受數位便利之餘，仍應強化個人資安風險意識，呼籲民眾做好「旅遊3要、居家3要」數位防護守則，尤其，出門在外，手機快沒電時，別隨意使用公用USB充電站，小心惡意軟體就此入侵你的手機。

資安署表示，「旅遊3要」包括要謹慎使用公共Wi-Fi、要謹慎使用公用USB充電站、要開啟尋找設備設定與加強解鎖強度。

資安署進一步說明，民眾在出入咖啡廳、機場等公共場所時，應防範「偽冒Wi-Fi」與「惡意充電座」。駭客可能架設名稱與官方極為相似的Wi-Fi熱點，誘騙使用者連上後監控所有網路活動；此外，惡意設置之充電座可在使用者充電時將惡意軟體植入。建議民眾出門在外應謹慎使用公共Wi-Fi，需要充電時優先使用自備行動電源或電源插頭（豆腐頭），並務必開啟「尋找設備」功能，及善用生物辨識設定螢幕解鎖，降低設備遺失資訊外洩的風險。

在居家上網方面，「居家3要」包括點選網頁或簡訊連結要提高警覺、點選電郵附檔要注意副檔名、要透過正確官方管道下載軟體。

特別是本周才有不少網友收到「momo購物網雲端發票中獎通知」，有些人收到的是1000元的中獎通知，也有些民眾收到的是4000元的中獎通知，不少民眾點擊網址連結後，導向假假網站，假網站甚至還要求民眾更新信用卡資料，這才讓不少網友產生警覺。

資安署指出，駭客常透過政府發放現金等誘人主題的釣魚簡訊進行詐騙民眾個資，或架設假網站讓民眾不小心下載到偽冒軟體。

資安署建議民眾應落實「停、看、聽」三步驟，別急開啟可疑連結、看清楚資料來源與網址，並透過多方查證再行動，建議於App Store或Google Play等官方平台下載應用程式，並可利用免費線上檢測工具，辨識網址是否有安全疑慮。

配合國人過年前大掃除習俗，資安署也鼓勵民眾進行「數位大掃除」。除了全面更新作業系統與App修補安全漏洞、檢視App授權範圍以降低個人隱私風險外，也建議民眾養成手機定期重開機的習慣。

資安署指出，部分惡意程式會仰賴暫存記憶體或長時間背景執行，透過重新開機，即可適時中斷其運作狀態，對於防範特定類型的惡意行為有意想不到的效果。雖然重開機無法取代系統更新或防毒措施，但作為民眾日常資安保護的一環，操作簡單，卻能有效降低風險，民眾多一分警覺，個人的隱私與財產就多一分保障。

資安 風險 下載

延伸閱讀

馬年存美股！「富邦AI PRO」 春節不打烊

春節將至桃機單日旅運量破16萬人 託運行李消化不及堆成山

春節放煙火別踩線！台東深夜放炮恐挨罰3萬元、垃圾未清再罰6千

重電指標廠春節加班趕出貨

相關新聞

免費使用卻讓300萬用戶「網路上裸奔」消基會檢測智生活App曝16項缺失

擁有1萬個社區、300萬住戶的智慧社區「智生活APP」，雖通過MAS L3最高等級資安標章，消基會與國家資通安全研究院對...

武陵櫻花季明天開始到3月1日 福壽山農場梅花「開的過分了」

年度浪漫活動，武陵櫻花季明天開始到3月1日，有交通管制；福壽山農場千櫻園櫻花未盛開，但園區內梅花今年晚開，目前正盛開，滿...

2027年起禁廚餘養豬 農業部：近半養豬場已轉用飼料

為防範非洲豬瘟，行政院明定2027年全面禁止廚餘養豬。農業部統計，截至1月底，435場廚餘養豬場，已有近半數、192場表...

網購當心！知名電商下單魚油竟是假貨 業者坦言：很多人中招

利用電商平台購買產品時，應注意包裝是否與正品吻合，以免上當受騙。一名網友發文，稱他通過電商平台購買魚油，卻發現竟沒有QRCode，且與正品瓶子有多處細節不一致，才驚覺買到假貨，對此，大研生醫回覆，最近的確很多人在網路上買到疑似假貨，呼籲民眾通過官方授權的管道購買。

桃園捷運青線可行性研究今送交通部 市府盼中央快核定

桃園捷運綠線預計今年底北段7站通車，市府也積極推動第二階段捷運路網計畫，捷運工程局已完成桃園到青埔的青線可行性研究，今報...

喝咖啡提神還能防失智？醫師曝長達43年研究 失智風險降低約18%

喝咖啡不只提神，長達43年的研究指出，長期適量攝取咖啡因，與較低的失智症風險及較佳認知功能有關。北榮婦女醫學部遺傳優生學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。