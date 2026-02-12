冬粉害你發胖？營養師揭「吸油真相」 掌握2原則避當熱量海綿

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師指出乾冬粉就像海綿，若直接丟入重口味湯底，會透過毛細現象把油脂與鹽分通通吸入。 示意圖／ingimage
營養師曾建銘在粉專分享門診趣事，一名固定回診的阿姨抱怨，自己聽話把火鍋主食從烏龍麵換成冬粉，想減輕負擔，沒想到隔天臉還是腫、體重甚至上升，直呼冬粉像詐騙集團。對此，曾建銘笑說這其實是常見「冬粉冤案」，問題不在冬粉本身，而在它的物理特性。乾冬粉就像海綿，若直接丟進紅油鍋或重口味湯底，會透過毛細現象把油脂與鹽分通通吸進去，等於把整鍋湯「濃縮吃下肚」。

曾建銘指出，挑選冬粉其實大有學問。純綠豆澱粉製成的冬粉，煮後偏灰黃、口感較Q，GI值較低；若成分是馬鈴薯或木薯澱粉，顏色死白、易軟爛，也更容易吸油吸水、使血糖上升。建議購買前翻看成分表，第一項標示「綠豆」較佳。另外，烹煮前可先用溫水泡發約15分鐘，讓孔隙先吸飽清水，就像穿上「防水衣」，再入鍋時便不易吸附過多油鹽。

至於為何吃冬粉容易餓？曾建銘解釋，冬粉含水量高、體積大但消化速度快，若只單吃澱粉，餐後兩小時就可能想找宵夜。他建議搭配蛋白質如雞蛋、豆腐或瘦肉片，延長胃排空時間、增加飽足感。最後他提醒，冬粉本身並非減脂地雷，關鍵在成分選擇與烹調方式，掌握「先補水、配蛋白」原則，就能避免隔天水腫找上門。

營養師鄭惠文也曾替冬粉平反，指出網路常見每100克麵類熱量比較，卻忽略乾重與濕重差異。烏龍麵含水率高達68%，冬粉僅約12%，在同樣100克基準下，冬粉熱量密度自然較高。就像100克白米與100克白飯熱量不同，關鍵就在水分，而非食材本身「變胖」。

她進一步說明，每餐實際攝取量才是重點。一般1包烏龍麵約200克，熱量約258大卡；1把冬粉約35克，熱量約123大卡。換言之，多數人不會只吃100克烏龍麵，也不會一次吞100克乾冬粉。若只看圖表數字就斷定「冬粉比較肥」，其實是被標題誤導。

鄭惠文強調，真正決定熱量高低的往往是湯底與配料。清湯與麻辣濃湯差距巨大，搭配大量火鍋料、加工丸餃與高脂醬料，熱量自然飆升。學會看成分、算份量、避開重油重鹹，冬粉並非減脂敵人。兩位營養師皆提醒，與其妖魔化單一食材，不如掌握烹調與搭配原則，才是控制體重的關鍵。

