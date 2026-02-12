南下旅客更方便 台鐵3月23日每日新增2班「台中-潮州」EMU3000自強號
為提供台中至高雄、屏東等都會區旅客的便捷運輸服務，台鐵公司宣布，3月23日起增加班次並調整營運模式，台中至潮州間191次、196次EMU3000型自強號調整為每日行駛，並調整191次停靠站，另外，南迴線台中至台東間371次、372次EMU3000型自強號配合調整停靠站。
台鐵公司宣布，3月23日起增加2班次，包含191次停靠站為台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、屏東、潮州，每日台中早上7時43分開車，9時57分抵達高雄、10時25分抵達屏東。
196次停靠站為潮州、屏東、鳳山、高雄、新左營、岡山、台南、新營、嘉義、斗六、員林、彰化、台中，每日晚間7時48分潮州發車、抵達高雄後晚間8時20分開車、晚間10時48分抵達台中。
另外，南迴線台中至台東間2班次則配合調整停靠站，調整後，371次停靠站為台中、新烏日、彰化、員林、斗六、嘉義、新營、台南、岡山、新左營、高雄、鳳山、屏東、潮州、枋寮、大武、金崙、太麻里、知本、台東，每日早上7時台中出發、抵達高雄後9時27分開車、中午11時32分抵達台東。
372次調整後，每日早上10時17分從台東發車，抵達高雄後中午12時44分出發，下午3時01分抵達台中。
