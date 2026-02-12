農曆春節9天年假恐有兩波變天 吳聖宇：需注意除夕及收假日

農曆春節9天年假將至，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今起至周日天氣穩定，白天溫暖日夜溫差大。但年假恐會碰到兩波變天，包括除夕和年初六(22日)收假日。

吳聖宇指出，今水氣減少，天氣趨於穩定。明起到小年夜（15日)天氣大致穩定，很適合年前的大掃除，但夜晚清晨西半部及外島地區可能有局部低雲或霧發生。白天較溫暖或偏熱，北部、東北部高溫逐漸上升到25到28度，中部及花東26到29度，南部可達28到30度或以上，日夜溫差大。

吳聖宇表示，下周一除夕(16日)東北季風增強，北部、東半部轉為陰天有短暫陣雨，降雨機會提高，中南部雲量增多，大致維持多雲。北部、東北部白天高溫下降至20至23度，中部及花東地區高溫仍有24到27度，南部地區可超過30度。夜晚至下周二年初一(17日)清晨中北部、東北部都市地區低溫15到17度，南部及花東都市地區低溫16到19度。

下周二、三也就是年初一、初二仍受到東北季風影響，吳聖宇說，迎風面北部、東半部仍有局部短暫陣雨機會，中南部比大致維持多雲到晴。年初一北部、東北部到花蓮一帶溫度較涼，白天高溫18到21度，中部及台東高溫23到25度，南部25到27度。夜晚到年初二(18日)清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，中南部日夜溫差仍大。

年初三到初五(19到21日)天氣大致穩定，白天各地較溫暖，甚至又會逐漸感覺有些偏熱起來，尤其是中南部地區，日夜溫差變化大。

吳聖宇指出，下周日年初六(22日)也就是春節連假的最後一天，白天台灣天氣仍較穩定，晚間到23日清晨鋒面經過台灣附近，後續東北季風增強，屆時北部、東半部天氣將轉差，降雨機會提高，晚間起溫度也有下降趨勢，由於時間尚早，鋒面經過台灣的時間點仍有變化調整的機會，後續還要繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。