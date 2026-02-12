春節將至桃機單日旅運量破16萬人 託運行李消化不及堆成山

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃機今天單日出入境人次已達到16萬1135人次，大量旅客瞬間湧入導致行李無法即時消化，機場公司表示設備正常。記者黃仲明／攝影
桃機今天單日出入境人次已達到16萬1135人次，大量旅客瞬間湧入導致行李無法即時消化，機場公司表示設備正常。記者黃仲明／攝影

農曆春節將至，桃園國際機場湧現出境人潮，今天清晨7點至10點59分，4個小時內的出境人數就超過2萬人次，大量旅客瞬間湧入導致行李無法即時消化，全都堆在報到櫃台後方，有旅客將畫面PO上社群媒體，就有網友留言是行李輸送帶又故障。對此，機場公司表示，今日行李輸送設備運作一切正常，因進入春節連假，出國旅客人潮逐步呈顯，導致尖峰時段的行李和旅客都需要時間消化。

機場公司說明，今年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天，總運量預估274萬人次。根據航班運量預報資料推估，出境尖峰日為2月13日、2月14日、2月15日（小年夜），入境尖峰日為2月20日（初四）、2月21日（初五）、2月22日（初六），日運量皆超過16萬人次。

機場公司指出，雖然明天開始才是春節及228和平紀念日疏運期，但根據桃機航班運量整點人數預報表統計，今天（12日）桃機出入境人次會達到16萬1135人次，跟昨天的旅運量跟行李數相比都增加約一成。有關民眾反映行李一事，今日行李輸送設備運作一切正常，因進入春節連假，出國旅客人潮逐步呈顯，導致尖峰時段的行李和旅客都需要時間消化。

機場公司強調，已針對春節疏運啟動調節機制，航空、地勤及機場公司等單位亦增加作業人力調配。隨著春節假期即將到來，今日旅運量預估超過16萬人次，已是疫後新高。出國尖峰時段期間，敬請旅客耐心等候，也提醒旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，並留意託運、手提行李物品攜帶規定，加速安檢通關效率，多搭乘大眾運輸工具往來機場，確保行程安全順暢。

