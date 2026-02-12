高雄市26家醫院春節急門診一覽表 23家醫院設傳染病特別門診

利用電商平台購買產品時，應注意包裝是否與正品吻合，以免上當受騙。一名網友發文，稱他通過電商平台購買魚油，卻發現竟沒有QRCode，且與正品瓶子有多處細節不一致，才驚覺買到假貨，對此，大研生醫回覆，最近的確很多人在網路上買到疑似假貨，呼籲民眾通過官方授權的管道購買。

2026-02-12 10:50