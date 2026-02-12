聽新聞
高雄市26家醫院春節急門診一覽表 23家醫院設傳染病特別門診
春節連假從2月14日展開，高市衛生局今天公布全市26家醫院於春節9天（2月14日至2月22日）提供急診24小時及門診服務，其中23家急救責任醫院於初一至初三（2月17日至19日）開設傳染病特別門診，民眾若有咳嗽、喉嚨不適、頭痛倦怠、嘔吐及腹瀉等呼吸道、類流感、腸胃不適等症狀可利用，另在文雄醫院設輕急症中心（UCC），紓解醫學中心急診壅塞。
衛生局指出，除夕至初三（2月16日至19日）基層醫療院所普遍休診，經鼓勵及協調西醫基層診所，總計本市近450家診所及衛生所開診，提供近900個門診時段，部分醫療院所如楠梓區楠田耳鼻喉科診所、小港區李宣炘診所與蔡經緯診所、永安區陳耀平外婦產科診所及茂林區、桃源區及那瑪夏區等3所衛生所，連假四天提供全時段共12個門診時段服務。
此外，為紓解連假期間醫學中心急診壅塞，今年文雄醫院設置輕急症中心（UCC），春節連假期間除了除夕（2月16日)及初五(2月21日)之外，每日上午8時至晚間24時，為輕急症病患提供診療服務。
衛生局提醒，民眾若有需求可前往高雄市政府衛生局網站首頁「最新消息」上網查閱，另再高雄市政府衛生局網站首頁(雄貼心服務>醫療機構看診時段查詢)、衛生福利部中央健康保險署之「全民健保行動快易通(APP)」之「春節院所服務查詢」功能，查詢春節假期醫療院所開診情形。
