武陵櫻花季2月13日登場 豐原監理站提醒：把握最後訂票機會

賞櫻盛事武陵農場櫻花季明天開跑，為期17天的粉紅盛宴將持續至3月1日。公路局日前公布預售票已售出約8000多張。提醒計畫賞櫻民眾，目前尚有餘票可供訂購，民眾可透過全台四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、「TBS台北轉運站」APP、年代售票系統或國光客運櫃檯即時訂票。

豐原監理站站長朱豐誠表示，為落實場內總量管制並提供高品質旅遊環境，公路局規劃5條專車路線，方便民眾一日往返，今年的賞櫻專車票價親民並已包含武陵農場門票：

台北端：由台北轉運站、台北市府轉運站發車。全票730元、優待票450元。

宜蘭端：由宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星綜合運動場發車。全票介於520至630元之間、優待票280至330元。

為確保旅客旅程順暢，花季專車全面採行「原車去、原車返」模式。當旅客抵達武陵農場下車時，接駁車司機將會主動提醒回程的具體班次時間與上車地點。