聖馬爾定深耕阿里山部落與社區 通過醫院評鑑落實以病人為中心照護

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市聖馬爾定醫院守護偏鄉部落健康，通過國家評鑑落實以病人為中心精神。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院守護偏鄉部落健康，通過國家評鑑落實以病人為中心精神。圖／聖馬爾定醫院提供

衛生福利部近日公布114年度醫院評鑑結果，天主教聖爾定醫院順利通過區域醫院評鑑，醫療團隊除發展多元照護模式，更長期深耕阿里山部落與社區，醫療品質獲評鑑委員肯定。院長陳美惠表示，醫院近年積極發展智慧醫療並導入AI系統，與歐美先進國家並駕齊驅，是病人與家屬最值得信賴的醫療後盾。

此次評鑑針對醫療照護與經營管理兩大面向進行實地查核。聖馬爾定醫院在醫療品質方面，落實風險管理與品質改善機制，並推動醫病共享決策。在感控與急重症照護部分，醫院整合跨科別合作，具備即時因應大量傷患與突發公共衛生事件的應變能力，守護病人與醫護健康。

醫療團隊多年來深入阿里山偏鄉部落，克服交通與地勢困難，透過設置關懷據點將醫療資源送進山區。團隊串聯社區照護網絡，針對原鄉居民需求推動慢性病防治與健康促進工作，藉由早期診斷與完善的衛生教育，協助部落民眾建立健康生活型態，大幅提升偏鄉整體生活品質。

醫院近年引進達文西手術、羅莎手術、PET/CT及604切CT等尖端設備，並自行開發AI應用系統。今年適逢聖馬爾定醫院創院60周年，陳美惠認為一甲子的守護是責任也是使命，評鑑通過是精益求精的起點，未來將導入「平衡計分卡」管理機制，持續提升經營績效，永續守護民眾健康。

