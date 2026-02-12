防疫滴水不漏！防堵禽流感出入境 雲林縣府實施運禽車攔檢
雲林縣發生養鵝業者亂丟死鵝驗出禽流感，縣府除全面撲殺鵝隻並祭出重罰，同時為全面強化禽流感等重大疫病之入境，雲林縣政府昨天起由雲林縣動植物防疫所領軍，結合環保局及警察局跨局處聯防，在國道一斗南交流道口等重要道路執行「運禽車輛道路攔檢專案勤務」，一天下來並未發現違規，防疫所表示，在禽流感高峰期將會持續不定期實施專案，呼籲業界共同維護防疫安全。
雲林縣動植物防疫所指出，昨天防疫專案攔檢，除對運禽車進行青消，並對禽車進行全方位查核，檢查項目包括運輸人員是否領有合格證書、車輛覆蓋網布是否確實，以及清洗消毒紀錄表的填寫狀態。此外，現場稽查人員同步核對隨車攜帶的「禽隻健康證明書」等法定文件。
昨天攔檢下來，並未發現有任何違規事項，防疫所長廖培志指出，禽流感一旦大爆發，對產業影響甚大，尤其在過年前禽類採購旺季，防疫所將會嚴格把關，防疫滴水不漏。縣長張麗善指示，運輸過程的生物安全防範是防疫的重要關鍵，不容有任何疏漏。
雲林縣政府也再次重申，對於未依規定裝載、未確實執行消毒或企圖規避檢查的業者，將法取締與處分，絕不姑息。防疫所呼籲所有運輸業者與業者應自律配合，共同築起防疫長城，以維護產業穩定與公共衛生安全。
