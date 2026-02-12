武陵櫻花季明天開始到3月1日 福壽山農場梅花「開的過分了」

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場藤花園周邊目前山櫻花幾乎盛開。圖／取自武陵農場臉書
武陵農場藤花園周邊目前山櫻花幾乎盛開。圖／取自武陵農場臉書

年度浪漫活動，武陵櫻花季明天開始到3月1日，有交通管制；福壽山農場千櫻園櫻花未盛開，但園區內梅花今年晚開，目前正盛開，滿園梅花和花香，讓農場臉書粉專小編今天直播時說「開的過分了」。

福壽山農場粉專小編今天臉書直播時說，有遊客問，農曆過年將到農場為何還有梅花，因為農場海拔高，受到前幾波寒流影響，本來要開的縮，來來要凋謝的花又暫不開，所以農場梅花現在正是大開，一般平地梅花已凋謝，現在農場開的以觀賞梅為主，開到過年都沒問題，走到梅花林道可聞到陣陣梅花香，他開心喊「開的過分了。」

小編說，福壽山農場百櫻園因寒流影響，開花時間會稍晚，千櫻園預定本月14日情人節開園，農場櫻花花苞多，預計滿開盛況將再吸引人潮。

武陵櫻花季明天起到3月1日共17天，為維護賞櫻品質，每天進場人數控管，花季期間有交通管制。

武陵農場粉專小編表示，春天的腳步近，目前武陵農場藤花園附近的山櫻花（緋寒櫻）已進入最佳觀賞期，幾乎全數盛開囉！深紅色的花苞綴滿枝頭，在晴朗蔚藍的天空映襯下，顯得格外嬌豔動人。漫步在花下，隨手一拍都是絕美的明信片。

武陵農場表示，武陵農場藤花園周邊目前山櫻花幾乎盛開，這區是緋寒櫻。

福壽山農場的梅花正盛開，走在園區步道，可賞梅，聞花香。記者游振昇／攝影
