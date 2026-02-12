年節大白鯧每公斤飆破2千元 想省錢可以買養殖金鯧只要2百

農曆春節腳步近，年夜飯桌上的「吉祥魚」白鯧，卻愈來愈難買。受限於海洋資源日益減少，現撈野生白鯧數量稀少、體型偏小，符合年節需求的1公斤以上大白鯧更是罕見。嘉義縣東石、布袋漁港拍賣魚市及嘉義市傳統市場近期行情直直飆，1公斤以上大白鯧每斤拍賣價已衝上2300元，有錢也未必搶得到。

早年台灣流傳「一午、二鯧」的好魚排行，「午」指午仔魚，象徵五福臨門；「鯧」則是白鯧，因諧音「昌」，寓意「五世其昌」、「昌榮、昌隆、昌旺、昌盛」，長年穩坐除夕年夜飯的吉祥主角。也因此，白鯧價格往往隨著年節逼近而水漲船高。

東石魚市場承銷人指出，過年前白鯧捕獲量本就偏低，1公斤以上的大白鯧更是少之又少，就連1公斤以下、約0.3公斤規格的白鯧，每公斤拍賣價仍要1200元以上。由於國內尚未養殖白鯧，市場與量販通路販售的多為進口白鯧，價格同樣居高不下。

面對白鯧高不可攀，嘉義縣政府漁業科建議消費者改選國產養殖金鯧。全台金鯧養殖面積約200公頃，其中嘉義縣約20公頃，目前1尾1台斤左右的金鯧，市場價格約200元，肉質細緻、風味接近白鯧，又有「黃金加昌隆」雙重吉祥寓意，成為年節餐桌的高CP值替代選擇。料理上，金鯧無論乾煎或清蒸都相當合適，只要搭配蒸魚醬油與蔥段，就能輕鬆端出一道象徵「事事昌隆」的年節好菜。

漁業科也推薦多樣國產養殖水產，讓民眾年節吃得澎湃又不傷荷包，包括金玉滿堂的烏魚子、福壽雙全的台灣鯛、事事如意的鱸魚、事事昌隆的金鯧、五福臨門的午仔魚，以及象徵鴻運當頭的白蝦、浪漫開運的鰻魚與石來運轉的石斑魚。