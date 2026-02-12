禮盒過度包裝挨罰3萬元 北市環局公布違規業者

春節將至，民眾陸續採購年節禮盒，北市環保局稽查市售207件商品，其中1件鯉魚食品有限公司的「精選甄品禮盒」過度包裝，違反資源回收再利用法，開罰3萬元。

為落實源頭減量政策，環保局至今年1月底，稽查轄內市售糕餅、酒、化妝品、加工食品及電腦程式著作光碟等5類禮盒商品的包裝共207件，查獲1件過度包裝禮盒商品。

該違規商品為鯉魚食品有限公司的精選甄品禮盒，環保局量測包裝體積比值2.42，違反資源回收再利用法規定，將依法裁處3萬元罰鍰。

環保局提醒業者，設計及販售禮盒前，可先至「一次用產品源頭減量宣導網」使用「限制產品過度包裝線上試算」自我檢視，或填寫限制產品過度包裝檢驗書後送交環境部檢驗，避免違規受罰。