10大肇事熱點虛擬實境搭配VR體驗 基隆監理站考照民眾超有感

基隆監理站與慈濟大學產學合作，將新興科技導入交通安全教育，把113年機車交通事故10大肇事熱點肇因、單行道及大型車多等要素情境規畫，以虛擬實境搭配VR頭戴式裝置體驗，有機車及微型電動二輪車兩種，在初考領課程中徵求學生VR體驗，占課程約15分鐘，受到歡迎。

春節將至，基隆監理站出現不少趕著繳罰單民眾，不想欠錢過年，最後一次的機車考照服務，民眾希望在年前取得駕照，監理站利用VR融合科技讓民眾體驗加強實際上路的安全觀念。

台北市區監理所基隆監理站技正葉東龍說，過年前最後一次考照服務，吸引不少民眾登記考照，除影片的宣導，監理站還設置VR體驗，針對基隆市容易發生事故的道路設計關卡。

葉東龍表示，基隆市113年機車事故占交通事故死傷比例高約78%。考量機車初領考照講習學習效果有限，學習意願低、教學互動單向等，基隆監理站與慈濟大學公私協力，結合產、官、學一同研究規畫新興科技導入交通安全教育，以最新技術建構虛擬實境，再搭配VR頭戴式裝置，利用機車及微型電動二輪車兩種運具，在初考領課程中徵求學生VR體驗，占課程約15分鐘時間。

特色在於歸納分析基隆市113年機車交通事故10大肇事熱點肇因、並加入在地道路特色單行道及基隆大型車多等要素，相當有臨場感。