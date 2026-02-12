網購當心！知名電商下單魚油竟是假貨 業者坦言：很多人中招

利用電商平台購買產品時，應注意包裝是否與正品吻合，以免上當受騙。一名網友發文，稱他透過知名電商平台購買魚油，卻發現竟沒有QRCode，且與正品瓶子有多處細節不一致，才驚覺買到假貨。對此，該品牌回覆，最近的確很多人在網路上買到疑似假貨，呼籲民眾經由官方授權的管道購買。

一名網友在Threads發文，表示他1月時在某電商平台購買大研生醫的魚油，要拿出來吃時，因聽聞過電商平台賣假商品的消息，因此謹慎地拆封檢查QRcord，赫然發現此商品竟然沒有QRcord。

原PO表示，他立刻拿出之前買到的正版瓶子對比，發現無論是大小、蓋子都有明顯不同，這才發覺自己買到了盜版產品。他批評電商平台沒有好好審核廠商，也勸民眾不要在此平台上購買保健食品與食物，「吃的都最好不要買」。

對此，大研生醫留言回應，近日的確收到很多客人打電話來詢問，疑似買到假貨，提醒民眾「不肖商人真的很多」，在購買產品時，請透過官方授權的管道，而不是私人賣家，才能吃得安心又健康。

還有許多網友分享買到不良產品的經歷，「我也是在電商平台買韓國化妝品收到假貨，顏色、味道、外觀字體完全都不一樣」、「我買過即將到期的旺旺仙貝，立刻退貨」、「買過紐西蘭花生醬2瓶，瓶身標籤紙都沒貼平，感覺亂塗膠水就貼，一看就倉促亂貼」。

消費者若在電商平台買到仿冒品或瑕疵品，依法都可以辦理退貨。律師指出，依消費者保護法第19條規定，收貨後7日內可以「書面通知」或「退回商品」方式無條件主張解除交易契約。若超過7日鑑賞期才發現，因為是基於商品本身有瑕疵，而不是無條件的退貨，還是可以依民法來主張解約等權利。