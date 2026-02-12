快訊

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

經典賽／3A重砲內野手龍恩出征經典賽 台灣血統是PTT鄉民「神」出來的

聽新聞
0:00 / 0:00

網購當心！知名電商下單魚油竟是假貨 業者坦言：很多人中招

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透過電商平台購買魚油，發現與正品瓶子有多處細節不一致，驚覺買到假貨。示意圖／Ingimage
一名網友透過電商平台購買魚油，發現與正品瓶子有多處細節不一致，驚覺買到假貨。示意圖／Ingimage

利用電商平台購買產品時，應注意包裝是否與正品吻合，以免上當受騙。一名網友發文，稱他透過知名電商平台購買魚油，卻發現竟沒有QRCode，且與正品瓶子有多處細節不一致，才驚覺買到假貨。對此，該品牌回覆，最近的確很多人在網路上買到疑似假貨，呼籲民眾經由官方授權的管道購買。

一名網友在Threads發文，表示他1月時在某電商平台購買大研生醫的魚油，要拿出來吃時，因聽聞過電商平台賣假商品的消息，因此謹慎地拆封檢查QRcord，赫然發現此商品竟然沒有QRcord。

原PO表示，他立刻拿出之前買到的正版瓶子對比，發現無論是大小、蓋子都有明顯不同，這才發覺自己買到了盜版產品。他批評電商平台沒有好好審核廠商，也勸民眾不要在此平台上購買保健食品與食物，「吃的都最好不要買」。

對此，大研生醫留言回應，近日的確收到很多客人打電話來詢問，疑似買到假貨，提醒民眾「不肖商人真的很多」，在購買產品時，請透過官方授權的管道，而不是私人賣家，才能吃得安心又健康。

還有許多網友分享買到不良產品的經歷，「我也是在電商平台買韓國化妝品收到假貨，顏色、味道、外觀字體完全都不一樣」、「我買過即將到期的旺旺仙貝，立刻退貨」、「買過紐西蘭花生醬2瓶，瓶身標籤紙都沒貼平，感覺亂塗膠水就貼，一看就倉促亂貼」。

消費者若在電商平台買到仿冒品或瑕疵品，依法都可以辦理退貨。律師指出，依消費者保護法第19條規定，收貨後7日內可以「書面通知」或「退回商品」方式無條件主張解除交易契約。若超過7日鑑賞期才發現，因為是基於商品本身有瑕疵，而不是無條件的退貨，還是可以依民法來主張解約等權利。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

網購 電商 保健食品 QRcode 仿冒

延伸閱讀

一到台灣就被療癒？日本人曝機場3日常畫面 溫暖喊心情好放鬆

吃臭豆腐你一定會想到這！ 曾一度面臨拆除的深坑老街

三色豆奶茶不稀奇？台灣人玩食物沒極限 日人見超商1飲品驚恐：這股熱潮哪來的

苦主首屆校友？畢業證書變出土文物崩潰 專家1招神還原：千萬別直接燙

相關新聞

武陵櫻花季明天開始到3月1日 福壽山農場梅花「開的過分了」

年度浪漫活動，武陵櫻花季明天開始到3月1日，有交通管制；福壽山農場千櫻園櫻花未盛開，但園區內梅花今年晚開，目前正盛開，滿...

網購當心！知名電商下單魚油竟是假貨 業者坦言：很多人中招

利用電商平台購買產品時，應注意包裝是否與正品吻合，以免上當受騙。一名網友發文，稱他通過電商平台購買魚油，卻發現竟沒有QRCode，且與正品瓶子有多處細節不一致，才驚覺買到假貨，對此，大研生醫回覆，最近的確很多人在網路上買到疑似假貨，呼籲民眾通過官方授權的管道購買。

年節大白鯧每公斤飆破2千元 想省錢可以買養殖金鯧只要2百

農曆春節腳步近，年夜飯桌上的「吉祥魚」白鯧，卻愈來愈難買。受限於海洋資源日益減少，現撈野生白鯧數量稀少、體型偏小，符合年...

10大肇事熱點虛擬實境搭配VR體驗 基隆監理站考照民眾超有感

基隆監理站與慈濟大學產學合作，將新興科技導入交通安全教育，把113年機車交通事故10大肇事熱點肇因、單行道及大型車多等要...

一圖看9天年假天氣 除夕變天降雨區域出爐

農曆春節9天年假周六開始，有關春節天氣，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，14日至15日小年夜，受東南風影響，台灣各地大...

南下旅客更方便 台鐵3月23日每日新增2班「台中-潮州」EMU3000自強號

為提供台中至高雄、屏東等都會區旅客的便捷運輸服務，台鐵公司宣布，3月23日起增加班次並調整營運模式，台中至潮州間191次...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。