影／北台知名基隆崁仔頂買氣旺 白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲搶手

春節將屆，北台灣有「日本築地市場」之稱的基隆崁仔頂魚市場，近日因雨停及過年海鮮需求大增，買氣回溫採買人氣旺，今天凌晨人潮多，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都很搶手。

基隆崁仔頂魚市吸引大批民眾前來採買年貨，市場內各式新鮮海產應有盡有，滿足民眾年節採買需求，成為年前北台灣餐廳、市場攤商、民眾採購生鮮、冷凍海鮮的首選地點。

基隆市長謝國樑今天凌晨由產發處長蔡馥嚀等陪同到崁仔頂發一元紅包。崁仔頂聯誼會會長彭瑞祺表示，今年的買氣近日回溫，今年到崁仔頂冷凍的軟絲、白鯧都不錯，生鮮的則有赤鯮、嘉鱲很受歡迎。市議員曾紀嚴表示，過年要年年有「魚」，因此海鮮買氣不錯。

謝國樑去年曾與崁仔頂聯誼會會長彭瑞祺等14家魚行代表，前往日本東京豊洲市場與築地場外市場，了解日本魚市場在制度運作、冷鏈物流、品牌經營及觀光整合等多面向的發展經驗，做為崁仔頂魚市的轉型與活化的參考。

謝國樑說，今天非常開心一早到崁仔頂拜年，前一陣子他和會長等到日本考察，這裡有北台灣最新鮮漁獲，民眾隨時可以來採買最新鮮漁獲。

應景白鯧詢問度高，民眾會比價，挑外型好適合拜拜好看。印度冷凍白鯧大小500到600克，一斤要800元，現撈的白鯧500到600克要1000元， 700到800克上看1400元；軟絲價格平穩，一斤250元，透抽因捕撈少一斤約280元，但比起去年價格都算便宜。

大明蝦大隻好看但較貴，基隆知名劍蝦價格便宜，也很受到台北餐廳、民眾喜愛，大家一袋一袋搶買。

崁仔頂魚市春節前夕營業時間自晚上10點半至凌晨4點半，滿足饕客搶先採買最新鮮漁貨；小年夜當天則自晚上9點營業至當日12點，提供民眾最後採買年貨的便利時段。提醒消費者大年初一到初九魚市休息，想前往採購的消費者注意營業時間。