快訊

啟動馬達短路存火災風險 BMW再傳大規模召回16款車型

今天氣好轉適合大掃除！一圖看9天年假天氣 除夕變天降雨區域出爐

影／北台知名基隆崁仔頂買氣旺 白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲搶手

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影
基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影

春節將屆，北台灣有「日本築地市場」之稱的基隆崁仔頂魚市場，近日因雨停及過年海鮮需求大增，買氣回溫採買人氣旺，今天凌晨人潮多，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都很搶手。

基隆崁仔頂魚市吸引大批民眾前來採買年貨，市場內各式新鮮海產應有盡有，滿足民眾年節採買需求，成為年前北台灣餐廳、市場攤商、民眾採購生鮮、冷凍海鮮的首選地點。

基隆市長謝國樑今天凌晨由產發處長蔡馥嚀等陪同到崁仔頂發一元紅包。崁仔頂聯誼會會長彭瑞祺表示，今年的買氣近日回溫，今年到崁仔頂冷凍的軟絲、白鯧都不錯，生鮮的則有赤鯮、嘉鱲很受歡迎。市議員曾紀嚴表示，過年要年年有「魚」，因此海鮮買氣不錯。

謝國樑去年曾與崁仔頂聯誼會會長彭瑞祺等14家魚行代表，前往日本東京豊洲市場與築地場外市場，了解日本魚市場在制度運作、冷鏈物流、品牌經營及觀光整合等多面向的發展經驗，做為崁仔頂魚市的轉型與活化的參考。

謝國樑說，今天非常開心一早到崁仔頂拜年，前一陣子他和會長等到日本考察，這裡有北台灣最新鮮漁獲，民眾隨時可以來採買最新鮮漁獲。

應景白鯧詢問度高，民眾會比價，挑外型好適合拜拜好看。印度冷凍白鯧大小500到600克，一斤要800元，現撈的白鯧500到600克要1000元， 700到800克上看1400元；軟絲價格平穩，一斤250元，透抽因捕撈少一斤約280元，但比起去年價格都算便宜。

大明蝦大隻好看但較貴，基隆知名劍蝦價格便宜，也很受到台北餐廳、民眾喜愛，大家一袋一袋搶買。

崁仔頂魚市春節前夕營業時間自晚上10點半至凌晨4點半，滿足饕客搶先採買最新鮮漁貨；小年夜當天則自晚上9點營業至當日12點，提供民眾最後採買年貨的便利時段。提醒消費者大年初一到初九魚市休息，想前往採購的消費者注意營業時間。

市府也邀請民眾除體驗崁仔頂獨特傳統魚市文化外，可順道品嘗在地美食、走訪廟口夜市與彩色屋、砲台等知名景點，感受港都濃厚的年節氛圍。

基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影
基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天凌晨由產發處長蔡馥嚀等陪同到崁仔頂發一元紅包。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天凌晨由產發處長蔡馥嚀等陪同到崁仔頂發一元紅包。記者游明煌／攝影
基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影
基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影
基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影
基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影
基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影
基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影
基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影
基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影
基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影
基隆崁仔頂買氣旺，白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲等都搶手。記者游明煌／攝影

白鯧 日本

延伸閱讀

「李四川第一天就能上手」 朱立倫掛保證：他準備好了

謝國樑送馬年1元紅包 祝福市民Horse好事接連發生

民進黨批「落漆市政」換門牌居首 謝國樑：做好比較重要

【即時短評】撒幣大賽？謝國樑送青年電動車喊停 童子瑋拚開長者支票

相關新聞

明起至小年夜回暖如春上看30度 除夕東北季風南下北東轉雨降溫

天氣好轉，適合大掃除。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://...

10大肇事熱點虛擬實境搭配VR體驗 基隆監理站考照民眾超有感

基隆監理站與慈濟大學產學合作，將新興科技導入交通安全教育，把113年機車交通事故10大肇事熱點肇因、單行道及大型車多等要...

影／北台知名基隆崁仔頂買氣旺 白鯧、劍蝦、軟絲、赤鯮、嘉鱲搶手

春節將屆，北台灣有「日本築地市場」之稱的基隆崁仔頂魚市場，近日因雨停及過年海鮮需求大增，買氣回溫採買人氣旺，今天凌晨人潮...

一圖看9天年假天氣 除夕變天降雨區域出爐

農曆春節9天年假周六開始，有關春節天氣，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，14日至15日小年夜，受東南風影響，台灣各地大...

Jennie、徐若瑄都瘋迷 解密器械皮拉提斯！它曾幫一戰傷兵復健 今成塑身祕招

「準備好開始上課囉！初階一條紅，進階紅加黃。同學可以拿著你的皮拉提斯圈，躺在滑床上。」在一間位於台北市天母的器械皮拉提斯教室裡，教練正播放著音樂，帶領學員暖身。

餵食視同飼主是要餓死浪浪？動保法修法禁餵有理？為何說流浪犬對野生動物威脅不小

立法院日前審查多版本「動保法」修法，處理遊蕩犬貓問題，因動保團體強烈抗議「定時定點餵食視同飼主」條文是「餓死浪浪」條款，且朝野難達共識，最終決議擇期再審。 農業部在會中表示餵食是否導致遊蕩犬群聚及其影響仍不清楚，需更多科學研究，同時擬要求林保署評估國有地增設收容空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。