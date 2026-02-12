快訊

今天氣好轉適合大掃除！一圖看9天年假天氣 除夕變天降雨區域出爐

新北市刑大小隊長投資「茶行」賣酒獲利千萬 逃稅又詐超勤費 50萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

一圖看9天年假天氣 除夕變天降雨區域出爐

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
年假天氣預報。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
年假天氣預報。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

農曆春節9天年假周六開始，有關春節天氣，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，14日至15日小年夜，受東南風影響，台灣各地大多為晴到多雲天氣，僅花東地區有零星降雨機會。16日至17日除夕、年初一，受鋒面通過及東北季風增強影響，桃園以北、基隆、東半部及中北部山區都轉為有雨天氣，降雨型態屬於間歇性的短暫陣雨。

至於18日至19日年初二、年初三，「林老師氣象站」指出，受東北季風影響，迎風面的東半部偶雨，天氣較不穩定。20日至22日年初四至收假日，受偏東風影響，台灣各地水氣減少，氣溫回升更為顯著。

低溫預測部分，「林老師氣象站」指出，年假前期台灣中部以北、宜花及澎湖、金門地區13至17度，南部、台東17至19度，馬祖11度。年假後期，台灣西半部、宜花及澎湖、金門14至18度，台東18至20度，馬祖11至13度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

馬祖 東北季風

延伸閱讀

明起至小年夜回暖如春上看30度 除夕東北季風南下北東轉雨降溫

明天回溫「周末前都是好天氣」 除夕起北東連5天濕冷

晚間低溫特報13日逐漸回暖 除夕起東、北部轉濕涼

好市多年菜買什麼？網推必買清單曝光 除夕這時段不必人擠人

相關新聞

年節慎口…尾牙、春酒 食物中毒通報高峰

最近尾牙餐會眾多，加上天冷，諾羅病毒蠢蠢欲動，衛福部食藥署指出，目前正處於食安事件高峰期，每年二至四月，食安通報件數高出...

作業疏失 肯德基蛋撻包電池

民眾在肯德基高雄市某門市購買一盒蛋撻，其中一個蛋撻內餡包一顆四號電池，如果放在微波爐加熱，恐引發爆炸。台灣肯德基表示，此...

明天回溫「周末前都是好天氣」 除夕起北東連5天濕冷

明天白天東北季風減弱，溫度回升，但清晨低溫仍下探10度，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周末小年夜前都是好天氣，下周一除夕鋒...

Jennie、徐若瑄都瘋迷 解密器械皮拉提斯！它曾幫一戰傷兵復健 今成塑身祕招

「準備好開始上課囉！初階一條紅，進階紅加黃。同學可以拿著你的皮拉提斯圈，躺在滑床上。」在一間位於台北市天母的器械皮拉提斯教室裡，教練正播放著音樂，帶領學員暖身。

餵食視同飼主是要餓死浪浪？動保法修法禁餵有理？為何說流浪犬對野生動物威脅不小

立法院日前審查多版本「動保法」修法，處理遊蕩犬貓問題，因動保團體強烈抗議「定時定點餵食視同飼主」條文是「餓死浪浪」條款，且朝野難達共識，最終決議擇期再審。 農業部在會中表示餵食是否導致遊蕩犬群聚及其影響仍不清楚，需更多科學研究，同時擬要求林保署評估國有地增設收容空間。

健康主題館／2個月13例！狂犬病升溫 走春勿接觸野生動物

狂犬病為人畜共通傳染病，台灣狂犬病局限於野生動物，衛福部與農業部近日發布，今年國內通報鼬獾狂犬病陽性已13例，春節連假將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。