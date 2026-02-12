聽新聞
一圖看9天年假天氣 除夕變天降雨區域出爐
農曆春節9天年假周六開始，有關春節天氣，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，14日至15日小年夜，受東南風影響，台灣各地大多為晴到多雲天氣，僅花東地區有零星降雨機會。16日至17日除夕、年初一，受鋒面通過及東北季風增強影響，桃園以北、基隆、東半部及中北部山區都轉為有雨天氣，降雨型態屬於間歇性的短暫陣雨。
至於18日至19日年初二、年初三，「林老師氣象站」指出，受東北季風影響，迎風面的東半部偶雨，天氣較不穩定。20日至22日年初四至收假日，受偏東風影響，台灣各地水氣減少，氣溫回升更為顯著。
低溫預測部分，「林老師氣象站」指出，年假前期台灣中部以北、宜花及澎湖、金門地區13至17度，南部、台東17至19度，馬祖11度。年假後期，台灣西半部、宜花及澎湖、金門14至18度，台東18至20度，馬祖11至13度。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
