明起至小年夜回暖如春上看30度 除夕東北季風南下北東轉雨降溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明起到小年夜多數地區天氣晴到多雲且回暖，高溫上看30度。聯合報系資料照片

天氣好轉，適合大掃除。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3756-2026-02-11-21-32-10）指出，今日各地好轉，北部多雲時晴、中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，機率逐漸降低；白天氣溫回升，日夜溫差大。

今各地區氣溫如下：北部12至23度、中部10至28度、南部10至29度及東部13至26度。

吳德榮指出，明起至「小年夜」(13至15日)各地晴朗穩定、回暖如春，各地區高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；金、馬及西半部清晨易起霧。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，「除夕」(16日)下午起東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。「初一、二」(17、18日)東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨的機率，北台偏涼微冷；中南部晴時多雲、影響輕微。

至於「年初三」(19日)季風減弱、氣溫回升，北部好轉為多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。吳德榮說，「初四、五」(20、21日)轉偏東風，各地白天舒適、早晚涼，日夜溫差大；各地晴時多雲，東半部偶有零星降雨的機率。「年初三」之後的模擬、各國模式不一致，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 機率 氣溫 小年夜

