中醫「五行養生」 五色五味調理臟腑

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
青色之物最能入肝、養肝血、疏肝氣。本報資料照片
中醫講究五行，也將食物與五色對應，所謂「青入肝、赤入心、黃入脾、白入肺、黑入腎」，強調平衡關係，順應四時養生，有助於調理氣血、提升臟腑功能。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，中醫五行養生的核心，不在於「補哪一臟腑最多」，而是「五臟協調、五色均衡」。

五色食物 與節氣配合

日常飲食以青、赤、黃、白、黑等五色食物，分別入肝、心、脾、肺、腎，透過飲食色味與四時節氣的配合，維持氣血運行與臟腑制化的動態平衡。

林舜穀指出，若只執著於單一臟腑或單一顏色而過度進補，反易造成偏盛偏衰，例如春季只顧補肝而忽略健脾，易致肝木乘土、消化不良；夏季一味進補溫熱紅色食物，可能助火傷陰、心煩失眠；冬季若過度強補黑色滋膩的食物，則易礙脾生濕、痰濁內生，這些都是「錯誤食補反傷身」。

正確的五行養生，林舜穀強調，應以「時令為綱、體質為本、五色為用」，在當令主臟的基礎上兼顧其他臟腑的制衡，例如春養肝而搭配甘味健脾，夏養心而佐苦味清熱，長夏顧脾而不忘疏肝，秋潤肺而兼養腎陰，冬補腎而勿忘運脾。

養生食補 避免補過頭

林舜穀提醒，養生補而不偏、養而不滯，才能避免補過為害，真正達到五臟協調、氣血調和。新春正值季節交替之際，宜選擇能入腎經、補腎而不燥的當令食材。台灣冬季盛產文蛤，性寒涼而味甘鹹，可入腎、肝經，具滋陰清熱、養腎潤燥之功，適合冬季進補；國產白蝦性溫味甘，可「溫補腎陽、益氣健脾」，適合畏寒怕冷的族群。

過年期間大魚大肉、油膩辛辣與溫熱厚味攝取過多，林舜穀說，易損傷脾胃運化，使濕濁內生、痰滯中焦，出現腹脹、便祕、胸悶與體重上升等「食積夾濕、內熱漸生」情況。初春正值萬物生發、肝氣漸旺，若飲食偏油膩，容易助火生濕、使肝氣鬱結。若搭配當令盛產的芥蘭菜，可以食療調和，豐富的纖維質可促進腸道蠕動、幫助排便順暢。

林舜穀提醒，冬末春初運動前要暖身，使陽氣漸起、血脈得溫，避免氣血驟動而致胸悶、頭暈或筋骨損傷。初春雖寒，運動仍耗津液，津虧則血濃、脈澀，易生瘀阻，建議溫水分次飲用可養陰而不傷陽，避免「津少血稠」增心腦血管負擔。三高或心血管疾病者，要規律服藥，才能達到「以動養藏、以養護心」。

五行五色食補怎麼吃？

青入肝 青色之物最能入肝、養肝血、疏肝氣，建議多吃青花菜，正是以「色應臟腑、食隨時令」的中醫養生智慧，達到養肝、疏氣。

赤入心 紅色食物能入心、養心血、調心神，一至三月適量食用草莓，正是以「色應臟腑、時應天時」的方式，達到養心血、和脾胃、調春生之氣。

紅色食物能入心、養心血。圖／123RF
黃入脾 黃色食物最能入脾、養脾氣、助運化，冬季主「藏」，適量吃椪柑，達到溫養脾氣、促進運化、減少濕滯與內補過度所致不適的整體調養效果。

黃色食物能養脾氣。本報資料照片
白入肺 白色之物最能入肺、清肺氣、潤肺燥，白蘿蔔色白味甘辛、性涼而不峻，無論生食、涼拌、熱炒、滷煮或煮湯，開胃助消化。

白色之物最能入肺、清肺氣、潤肺燥。本報資料照片
黑入腎 黑色之物最能入腎、補腎精、助藏養，台灣冬季沿海洄游來台產卵的烏魚，正值肉質最為肥美、精氣最盛之時，順應腎臟之時，以補精養氣。

黑色之物最能入腎、補腎精。本報資料照片
中醫 心血管疾病 脾胃 黑色 節氣 運動

