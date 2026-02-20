過年宅在家追劇滑手機 小心痠痛上身

現代人「人手一支手機」已是普遍現象，若經常低頭滑手機，長期易壓迫脊椎、肌肉過度緊繃，全身上下都出問題。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，手機雖然不重，但長時間拿著也會造成手臂肌肉痠痛，而大拇指、食指及手腕不自覺出力，會造成手部肌腱發炎，常引發板機指、媽媽手及腕隧道症候群等病症。

武俊傑指出，人體的肌肉筋膜形成一個平衡網絡，扮演傳遞肌肉力量、調節神經活動的角色。當姿勢不良、久坐或缺乏運動，維持同一個姿勢太久，都可能造成肌肉及肌筋膜張力失衡，導致各部位疼痛。以手部動作為例，反覆操作手機引發手部的問題，包括手指支撐、過度拇指活動、手指反覆彎曲等，會讓手指與手腕發炎，動作僵硬卡住，嚴重時會劇烈疼痛。

「手機雖輕，卻可能加重對全身的壓力。」武俊傑說，關鍵在於維持固定姿勢過久，加上重複性動作，讓手部神經受到壓迫；近年因為手機、電腦的大量使用，讓頸椎負重倍增，脊椎病變也跟著年輕化。過年9天連假，許多人趁著難得的假期猛追劇、打電玩，年假結束後，醫院門診勢必出現一波「春節疼痛症候群」患者，主訴手部、下背、肩頸等疼痛。

使用手機需要手腕彎曲、用力，武俊傑分析，從手部的症狀來說，容易出現板機指、媽媽手、腕隧道症候群。再往手肘延伸，重複伸腕、握持手機可能造成網球肘、高爾夫球肘，肌腱超過使用負荷，造成拉傷與挫傷。如果習慣歪著脖子或頸椎前傾，會衍生頸部疼痛或僵硬、肩膀緊繃、頭痛；窩在沙發或躺床使用手機，則會有下背痛的問題。

「手機過度使用，容易加重眼睛、脊椎傷害。」武俊傑建議，使用手機時間要調整，10至20分鐘起身走動，養成放鬆舒緩的習慣；也可進行5至10秒伸展運動，例如肩膀抬高、放下，或是擴胸伸展背部等，隔一段時間就做伸展，不要讓肌肉過度緊繃；使用手機時，盡量讓脊椎保持直立，避免長期低頭。

如果已經有痠痛不適，武俊傑說，痠痛貼布有緩解效果，但健保處方規定嚴格，2天使用一片。原則上，一天不要貼超過2片以上，避免貼滿大範圍，可將一片剪成小塊貼不同部位；也可利用熱敷促進血液循環，如果連續熱敷三天已有好轉，表示狀況已從急性發炎期進入恢復期。千萬不要讓疼痛持續超過三個月，拖到慢性疼痛，恐變成慢性神經病變。