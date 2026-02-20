聽新聞
0:00 / 0:00

過年宅在家追劇滑手機 小心痠痛上身

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
手機過度使用，容易加重眼睛、脊椎的傷害。圖／123RF
手機過度使用，容易加重眼睛、脊椎的傷害。圖／123RF

現代人「人手一支手機」已是普遍現象，若經常低頭滑手機，長期易壓迫脊椎、肌肉過度緊繃，全身上下都出問題。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，手機雖然不重，但長時間拿著也會造成手臂肌肉痠痛，而大拇指、食指及手腕不自覺出力，會造成手部肌腱發炎，常引發板機指、媽媽手及腕隧道症候群等病症。

武俊傑指出，人體的肌肉筋膜形成一個平衡網絡，扮演傳遞肌肉力量、調節神經活動的角色。當姿勢不良、久坐或缺乏運動，維持同一個姿勢太久，都可能造成肌肉及肌筋膜張力失衡，導致各部位疼痛。以手部動作為例，反覆操作手機引發手部的問題，包括手指支撐、過度拇指活動、手指反覆彎曲等，會讓手指與手腕發炎，動作僵硬卡住，嚴重時會劇烈疼痛。

「手機雖輕，卻可能加重對全身的壓力。」武俊傑說，關鍵在於維持固定姿勢過久，加上重複性動作，讓手部神經受到壓迫；近年因為手機、電腦的大量使用，讓頸椎負重倍增，脊椎病變也跟著年輕化。過年9天連假，許多人趁著難得的假期猛追劇、打電玩，年假結束後，醫院門診勢必出現一波「春節疼痛症候群」患者，主訴手部、下背、肩頸等疼痛。

使用手機需要手腕彎曲、用力，武俊傑分析，從手部的症狀來說，容易出現板機指、媽媽手、腕隧道症候群。再往手肘延伸，重複伸腕、握持手機可能造成網球肘、高爾夫球肘，肌腱超過使用負荷，造成拉傷與挫傷。如果習慣歪著脖子或頸椎前傾，會衍生頸部疼痛或僵硬、肩膀緊繃、頭痛；窩在沙發或躺床使用手機，則會有下背痛的問題。

「手機過度使用，容易加重眼睛、脊椎傷害。」武俊傑建議，使用手機時間要調整，10至20分鐘起身走動，養成放鬆舒緩的習慣；也可進行5至10秒伸展運動，例如肩膀抬高、放下，或是擴胸伸展背部等，隔一段時間就做伸展，不要讓肌肉過度緊繃；使用手機時，盡量讓脊椎保持直立，避免長期低頭。

如果已經有痠痛不適，武俊傑說，痠痛貼布有緩解效果，但健保處方規定嚴格，2天使用一片。原則上，一天不要貼超過2片以上，避免貼滿大範圍，可將一片剪成小塊貼不同部位；也可利用熱敷促進血液循環，如果連續熱敷三天已有好轉，表示狀況已從急性發炎期進入恢復期。千萬不要讓疼痛持續超過三個月，拖到慢性疼痛，恐變成慢性神經病變。

使用手機 神經 伸展運動 肌腱 筋膜

延伸閱讀

是有多離譜？台中現行犯上銬仍猛滑手機 囂張拍筆錄電腦全PO網

走一段路就沒力、痠麻…脊椎狹窄4典型症狀 別只當成關節老化！

澳網／全滿貫紀念！阿爾卡拉斯袋鼠刺上身

超高齡化社會防「三高、一少」　醫師籲改善肌少風險成關鍵

相關新聞

財神爺還沒開工！大樂透、威力彩頭獎連2摃 下期頭獎雙雙上看兩億元

大樂透、威力彩本期頭獎雙雙連2摃，大樂透下期銷售預估2.8至2.9億元，頭獎累積預估2億元，威力彩下期頭獎則保證2億元。

影／咬下才發現「長毛」！不二緻果春節糕餅爆發霉 衛生局開罰了

春節送禮旺季，卻有民眾在社群平台爆料，高雄老字號不二緻果春節禮盒疑似踩到食安地雷，原PO在Threads發文直呼禮盒有驚...

年初四北返車流為主 國1北向西螺-埔鹽等「11大路段易塞」

明日(2/20)為春節連續假期初四，交通部高公局預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.4...

地牛翻身！花蓮22:09近海發生規模3.9淺層地震 最大震度2級

2月19日晚間22時09分，花蓮縣近海發生芮氏規模3.9淺層地震，最大震度花蓮2級，周邊五縣有輕微感受。

初四東台灣易雨！中部以北留意有霧影響視線 一圖看降水趨勢

明(2/20)是大年初四，氣象署表示，初四水氣增多，東台灣易雨，北北基及中部以北山區零星雨，由於春意漸濃，氣象署也提醒未...

北市上午9人等待ICU⋯衛福部指待床人數較往年少 台大：初五是關鍵

一位急診醫師在臉書分享，近期一位30歲女性，蜘蛛網膜下腔出血需緊急手術，雙北卻無加護病房（ICU）可用，事後衛福部次長林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。