張木川3兄弟 跟隨父親進北市環局任職

北市文山區清潔隊長張木川、信義區清潔隊五分埔分隊領班張中俊、中正區清潔隊駕駛張國峰是親手足，三兄弟先後進環保局服務，曾任清潔隊駕駛四十年的父親，帶給他們深遠影響。

六十三歲張木川早年在私人企業服務，父親得知當時環保局招聘收費員，便問他有沒有興趣，幾經考量後決定轉行。五十七歲張中俊原計畫當聯結車司機，也因父親一席話去應徵環保局收費員，因是候補上，比張木川晚半個多月入職。五十一歲么弟張國峰也受父親鼓勵，二○一七年進環保局工作。

張木川說，環保局內外勤工作細項多，「不同性質有不同樂趣。」張木川後來轉做資源回收計畫、公廁巡查員、偽袋稽查小組，二○○四年考取公務員，分發到都發局前身國宅處。在同事鼓勵下二○○七年重返環保局，二○一一年升任萬華區清潔隊昆明分隊長，也到中正、信義區隊服務過，二○二四年任文山區隊長迄今。

「感謝父親鼓勵，環保局也養活我們一家子。」張木川說，父親看著三兄弟跟著他的腳步也進環保局奉獻熱情，相當欣慰。

新北板橋區隊也有兄弟檔，掃路班班長黃煒凱服務基層十七年，他鼓勵哥哥黃裕淵來當同事，經歷四次挑戰、相隔八年如願加入環保大家庭，目前擔任掃街車駕駛，弟弟成為他的上司班長。兩人個性內斂，笑稱原本私下沒太多互動，因工作重拾兄弟情。

新北市掃路班長黃煒凱（左）鼓勵哥哥黃裕淵報考清潔隊，哥哥考了8年終於考取，更笑稱因工作重拾兄弟情。 記者林媛玲／攝影

黃煒凱回憶十七年前對未來感到茫然，得知清潔隊徵才，為通過測驗將一、兩千題考古題背得滾瓜爛熟；體能測驗更是魔王關，有同事練習負重跑步半年，考三次才過關。

「工作雖然辛勞，但成就感很迷人。」黃煒凱在八八風災後赴屏東支援，一下高速公路竟看不見道路，災區汪洋泥濘，晚上找不到旅館，與同事在活動中心打地鋪。看著滿目瘡痍街道恢復整潔，成就感油然而生，他說，這就是清潔隊員存在的意義。