環保家庭…黃宏本3代6人 同一清潔區隊

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
新北三重清潔隊領班黃宏本，他的兒子、女兒、三位內外孫都考進清潔隊。記者林伯東／攝影
新北三重清潔隊領班黃宏本，他的兒子、女兒、三位內外孫都考進清潔隊。記者林伯東／攝影

清潔隊大家庭中，不乏父子檔、夫妻檔、兄弟檔，三代人在同一區隊服務相對罕見。三重清潔隊領班黃宏本的兒子、女兒、內外孫三人先後考進清潔隊，一家三代六人當同事傳佳話。黃今年六月將屆齡退休，對付出一生青春的職場情感深厚，他哽咽地說「我以身為清潔隊員為榮」。

黃宏本早年從事汽車鈑金業，民國八十三年轉行進清潔隊，他兒子先在華膳服務，考量往返桃園路程遠，也考入清潔隊當駕駛，如願分發到離家近的三重清潔隊。內孫、外孫女、女兒也在疫情期間同年考取清潔隊，外孫女考取時年僅十六歲。

一家三代在同區隊是否有困擾？黃宏本說，他和家人有公私分明默契，孫子在上班時喊他「領班」，私下才稱呼阿公，做到公私分明，對家人只有更嚴格，絕不徇私。

服務卅二年，黃宏本今年將退休，他說，清潔隊像個大家庭，各世代同事相互合作，年輕一輩清潔隊員自主性較高，近年清潔隊員勞動條件有進步，看兒女、孫子女願意入行也能吃苦頗感欣慰。

新北清潔隊員中，女性不到二成，各區隊仍有一些夫妻檔，中和區隊機動班領班余遠彣、機動班水溝班長李雅琪是夫妻，兩人在中和市公所時代入行，余遠彣當清潔隊員廿九年，他說，身為領班要照顧同事，冬天會自掏腰包沖泡人蔘茶和同事分享，冬天準備冰紅茶等飲品，把同事當家人，工作氣氛才會好。

新北中和區隊機動班領班余遠彣（右）、機動班水溝班長李雅琪是夫妻檔。記者王慧瑛／攝影
新北中和區隊機動班領班余遠彣（右）、機動班水溝班長李雅琪是夫妻檔。記者王慧瑛／攝影

余遠彣在八八風災發生時曾到屏東支援一個月，當清潔隊員看盡人生百態，處理五花八門為民服務案，曾有民眾到垃圾場找護照邊找邊落淚；執行清道專案時，擺攤婦人看著生財工具成扭曲廢鐵，當下激動落淚，他們看在眼裡也揪心。

春節前是大掃除旺季，民眾會聯繫清潔隊收取大型家具，余遠彣說，有一回同事將曬在街頭的床墊一併收上車，事後爭執「那是拿出來曬太陽，不是要清運的物品」，還強調那是名牌床墊，清潔隊員只好認賠一萬五千元。

李雅琪是水溝班班長，她說，水溝班是體力活，曾協助民眾撈出掉進水溝的鑰匙、耳機，清潔隊員是可以助人的工作，民眾一聲「謝謝」就是最棒回饋。

張木川3兄弟 跟隨父親進北市環局任職

北市文山區清潔隊長張木川、信義區清潔隊五分埔分隊領班張中俊、中正區清潔隊駕駛張國峰是親手足，三兄弟先後進環保局服務，曾任清潔隊駕駛四十年的父親，帶給他們深遠影響。

健康你我他／復刻媽媽廚藝 難忘好「食」光

媽媽手藝精湛，每天我們都很期待餐桌上的佳肴。放學回家，一開門飯菜香撲鼻而來，令人垂涎三尺，整個家都瀰漫著幸福的味道。

環保家庭…黃宏本3代6人 同一清潔區隊

清潔隊大家庭中，不乏父子檔、夫妻檔、兄弟檔，三代人在同一區隊服務相對罕見。三重清潔隊領班黃宏本的兒子、女兒、內外孫三人先後考進清潔隊，一家三代六人當同事傳佳話。黃今年六月將屆齡退休，對付出一生青春的職場情感深厚，他哽咽地說「我以身為清潔隊員為榮」。

