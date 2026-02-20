沖水前看一眼 大便狀況看身體健康

上廁所時，你會回頭檢查便便的顏色嗎？排泄物的顏色、形狀、氣味反映每個人的身體情況，可說是身體健康的重要指標。國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺表示，腸道是人體最大的免疫器官，有什麼毛病就會立刻顯現在糞便上，如果不是標準的土黃色、香蕉狀、有黏性且不臭，需留意是否為腸道發炎或肝膽胰臟出問題，應就醫檢查。

從便便看健康，陳柏諺說，主要看顏色、形狀、氣味和排便習慣。健康的便便通常是土黃色，如果是綠色，可能是吃太多深綠色蔬果、鐵劑，或因腹瀉導致膽汁未完全分解。出現黑色大便要小心胃、十二指腸上消化道出血；灰白色則要小心肝、膽、胰臟功能異常，例如結石、腫瘤。紅色帶血糞便要注意痔瘡、瘜肉、腫瘤，或吃火龍果、甜菜根、番茄等紅色食物。

便便形狀受到許多因素影響，例如高纖維飲食會使大便變軟且易排出；若腸道水分不夠，則會出現大便較乾的硬球狀，像顆粒狀。陳柏諺指出，大便形狀最怕糊狀、水狀，代表腸道菌叢分布失衡、壞菌太多，或是受細菌、病毒感染，導致腹瀉；細長型像鉛筆狀的大便，通常是腸道狹窄的警訊，可能是腫瘤壓迫腸道，或大腸發炎等問題。

陳柏諺說，健康的大便，通常味道不會太重，若出現臭氣沖天的大便，大多是吃太多肉類或高蛋白食物，建議多吃蔬果、益生菌，並減少食用高油脂，改善惱人氣味。如果糞便帶血、有黏液，可能是腸道發炎、感染、食物過敏等，但次數頻繁且一段時間未改善，伴隨腹痛、排便習慣改變、黑便、體重減輕等，可能是癌症的警訊，需盡速就醫檢查。

陳柏諺提醒，上完廁所沖水前，回頭多看一眼，觀察大便的顏色、形狀，檢視自己的生活習慣是否哪裡出了問題。現代人用餐時間不固定，排便的時間可能也亂了，可注意次數頻率以及排便量，能固定時間如廁當然是最好，一天排便1至2次，或3天排1次，都在正常範圍內。日常要養成飲食均衡、固定運動及多喝水的習慣，幫助排便順暢。