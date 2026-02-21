快訊

美最高法院判川普關稅違法 川普：恥辱

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美最高法院判決 川普對等關稅違法

聽新聞
0:00 / 0:00

管理透明公平 北市清隊員離職率不到1%

聯合報／ 記者林佳彣王慧瑛／連線報導
北市環保局動員716人清理跨年垃圾。 圖／北市環保局提供
北市環保局動員716人清理跨年垃圾。 圖／北市環保局提供

葉姓男子在新北板橋清潔隊服務五年，家也在板橋，去年報考北市清潔隊員，換縣市繼續當司機員。他說，離開熟悉的新北到北市重新適應，一大考量是勞動條件。經統計，二○二四至二○二五年，北市新進清潔隊員原任職於新北市環保局有卅五人。

葉男加入清潔隊前在民間物流業當司機，四十四歲轉行進清潔隊，當年五千多人報考、錄取三百多人盛況讓他難忘，從民間轉進公部門，一樣是司機角色，差別在車輛變成公務車。

葉男說，新北清潔隊定時定點措施尚不普及，新北部分巷弄狹窄，開得戰戰兢兢，很難避免擦撞路旁車輛，駕駛的心理壓力不小。相較之下，北市勞動條件較完善，定時定點收運，不會有遇狹窄巷弄要走走停停的考驗，司機、助手工作風險小很多。

「另一個因素是組織文化。」葉男說，北市是第一個直轄市，做法相對透明、公平，新北或多或少還是有升格前的一些組織文化，人的因素較重。薪資待遇部分，同樣的工作內容，北市收入比新北高幾千元。

葉男表示，清潔隊工作是體力活，比起民間待遇相對穩定、風險可控。年輕一代清潔隊員重視勞動權益，職場文化須與時俱進。

葉男說，近年板橋分隊流向北市清潔隊員至少有十人，轉換縣市年資可累計，差別在於要重新適應新環境。他認為，雙北是共同生活圈，但第一線清潔隊員勞動條件有差異，新北若要留住清潔隊員，要加速落實定時定點清運等措施，不能只考慮便民，也要重視清潔隊員勞動權益及工作風險。

北市環保局環境清潔管理科長陳浩彰說，北市清潔隊員近十年平均離職率○．五一％，清潔隊員屬廣義公務員，薪資穩定且隨政府機關政策調薪，多數同仁年輕時進入環保局，一路服務到屆齡退休。不過，新進人員會有三個月試用期，入職後，少數因體力無法負荷等不適應而離開。

北市清潔隊員福利近年有提升，比其他縣市優渥。陳浩彰舉例，清潔獎金從二○一四年八千元提高至二○二三年一萬元，駕駛安全獎金二○二三年從六百元增至一千五百元。小年夜至初三、清明節、中秋節等特殊節日出勤加班可多補休一天，且休假日延長工時加班費以兩倍計算。

陳浩彰說，一旦發生風災、地震，各縣市常互相支援，北市清潔隊近年曾支援花蓮、台南、嘉義等縣市，加上北市陳抗、大型活動多，正向環境部爭取「災後復舊」、「首都加給」獎勵，鼓舞第一線清潔隊員。

北市清潔隊員 環保局 勞動條件 新北市環保局 加班費 薪資 定時定點收運 工時 離職

延伸閱讀

春節前垃圾暴增嘉市清潔隊加班應戰 春假設7處定點收運

北市民間工程土方增去化方式 3萬方可送台北港

春節將至 苗縣環保局彙整公布全縣18鄉鎮市春節連假垃圾清運資訊

土方之亂有解了！與中央溝通 李四川曝五大解方

相關新聞

初四財神來報到！大樂透頭獎獎落這縣市 一人獨得2.08億元

連槓2期的大樂透今（20）日開出頭獎，頭獎金額2.08億元獎落桃園市觀音區草新里大觀路二段165號日王旺彩券行，由一位幸...

春節最後好天氣別錯過！下周開工「2階段變化」 這日起2波鋒面接力轉雨

春節連假進入尾聲，民眾出遊要把握未來2天，氣象署今天下午表示，23日收假開工到24日白天多雲到晴，之後接連2波鋒面，降雨...

交易量遙遙領先！農業部揭「1蔬菜」最受台人歡迎 身世之謎曝光

臺灣最受歡迎的蔬菜是哪一種？根據農業部西元2025年12月的蔬菜市場交易量統計，第一...

張木川3兄弟 跟隨父親進北市環局任職

北市文山區清潔隊長張木川、信義區清潔隊五分埔分隊領班張中俊、中正區清潔隊駕駛張國峰是親手足，三兄弟先後進環保局服務，曾任清潔隊駕駛四十年的父親，帶給他們深遠影響。

健康你我他／復刻媽媽廚藝 難忘好「食」光

媽媽手藝精湛，每天我們都很期待餐桌上的佳肴。放學回家，一開門飯菜香撲鼻而來，令人垂涎三尺，整個家都瀰漫著幸福的味道。

環保家庭…黃宏本3代6人 同一清潔區隊

清潔隊大家庭中，不乏父子檔、夫妻檔、兄弟檔，三代人在同一區隊服務相對罕見。三重清潔隊領班黃宏本的兒子、女兒、內外孫三人先後考進清潔隊，一家三代六人當同事傳佳話。黃今年六月將屆齡退休，對付出一生青春的職場情感深厚，他哽咽地說「我以身為清潔隊員為榮」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。