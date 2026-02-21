管理透明公平 北市清隊員離職率不到1%

葉姓男子在新北板橋清潔隊服務五年，家也在板橋，去年報考北市清潔隊員，換縣市繼續當司機員。他說，離開熟悉的新北到北市重新適應，一大考量是勞動條件。經統計，二○二四至二○二五年，北市新進清潔隊員原任職於新北市環保局有卅五人。

葉男加入清潔隊前在民間物流業當司機，四十四歲轉行進清潔隊，當年五千多人報考、錄取三百多人盛況讓他難忘，從民間轉進公部門，一樣是司機角色，差別在車輛變成公務車。

葉男說，新北清潔隊定時定點措施尚不普及，新北部分巷弄狹窄，開得戰戰兢兢，很難避免擦撞路旁車輛，駕駛的心理壓力不小。相較之下，北市勞動條件較完善，定時定點收運，不會有遇狹窄巷弄要走走停停的考驗，司機、助手工作風險小很多。

「另一個因素是組織文化。」葉男說，北市是第一個直轄市，做法相對透明、公平，新北或多或少還是有升格前的一些組織文化，人的因素較重。薪資待遇部分，同樣的工作內容，北市收入比新北高幾千元。

葉男表示，清潔隊工作是體力活，比起民間待遇相對穩定、風險可控。年輕一代清潔隊員重視勞動權益，職場文化須與時俱進。

葉男說，近年板橋分隊流向北市清潔隊員至少有十人，轉換縣市年資可累計，差別在於要重新適應新環境。他認為，雙北是共同生活圈，但第一線清潔隊員勞動條件有差異，新北若要留住清潔隊員，要加速落實定時定點清運等措施，不能只考慮便民，也要重視清潔隊員勞動權益及工作風險。

北市環保局環境清潔管理科長陳浩彰說，北市清潔隊員近十年平均離職率○．五一％，清潔隊員屬廣義公務員，薪資穩定且隨政府機關政策調薪，多數同仁年輕時進入環保局，一路服務到屆齡退休。不過，新進人員會有三個月試用期，入職後，少數因體力無法負荷等不適應而離開。

北市清潔隊員福利近年有提升，比其他縣市優渥。陳浩彰舉例，清潔獎金從二○一四年八千元提高至二○二三年一萬元，駕駛安全獎金二○二三年從六百元增至一千五百元。小年夜至初三、清明節、中秋節等特殊節日出勤加班可多補休一天，且休假日延長工時加班費以兩倍計算。

陳浩彰說，一旦發生風災、地震，各縣市常互相支援，北市清潔隊近年曾支援花蓮、台南、嘉義等縣市，加上北市陳抗、大型活動多，正向環境部爭取「災後復舊」、「首都加給」獎勵，鼓舞第一線清潔隊員。