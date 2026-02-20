聽新聞
健康你我他／圍爐愛的話語 化為永恆思念

聯合報／ 文／張如欣（新北新店）
團圓飯真正留下的，是那些來得及說出口的愛，它們化成無盡的思念，靜靜陪伴我們走過往後的每一個年節。圖／張如欣提供
圍爐時，鍋氣蒸騰，白霧在餐桌上緩緩升起，承載著一整年的思念與牽掛。2021年初二的那頓團圓飯，至今仍在我心中反覆回溫。

那一年，我動了點巧思。除了紅包，還加碼準備了一個小活動：讓外甥、外甥女們各自領取兩張明信片，一張寫下對父母的感謝，一張寫下平時說不出口的道歉。孩子們低頭書寫時，從一開始不知如何下筆，到後來寫得欲罷不能。一張一張念出他們所寫，最後交由爺爺奶奶擔任評選員，氣氛溫馨中帶著些許期待。

隨著文字被念出，大姊與二姊的眼眶漸漸泛紅。那些稚嫩卻真誠的句子，寫著「謝謝你每天接送我」、「對不起我常常頂嘴」，一句句都直指人心。那時，二姊正與肺腺癌奮力對抗，四個孩子在明信片裡寫下對媽媽的感謝、依賴與祝福，沒有華麗辭藻，卻滿是深深的愛。

二姊輕聲說，這是她過年收到最珍貴的禮物。後來二姊離開了我們，但那一天，她眼眶含淚卻仍微笑的模樣，始終清晰。原來團圓飯真正留下的，是那些來得及說出口的愛，它們化成無盡的思念，靜靜陪伴我們走過往後的每一個年節。

