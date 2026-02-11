聽新聞
食藥署春節大抽查 揪違規7業者

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

年節將至，衛福部食藥署啟動「一一五年春節複合式規畫案」，稽查食品製造業、餐飲業及年貨大街食品販售業者，揪出七家食品販售業者標示不符或使用過量漂白劑，知名麵包業者「馬可先生」、高雄市伴手禮名店「歐貝拉洋果子」名列其中。

食藥署中區管理中心林旭陽指出，稽查人員於「馬可先生」台南市仁德廠發現作業區放置二箱過期未銷毀麵粉，雖未開封、未用於產品製作，但未區隔擺放，也無明確標示為過期產品，恐讓員工誤用。台南市衛生局加重裁罰，依「食安法」重罰六萬元，為本次專案最重罰則項目。

高雄市「其祥食品股份有限公司」旗下「歐貝拉洋果子」出包，食藥署稽查人員揪出旺來酥等三項產品標示違規，包裝上地址與實際情形不符，依「食安法」裁罰四萬元。

此外，南投縣慈上食品行「塩梅糕」包裝未標示含防腐劑與甜味劑，卻被檢出己二烯酸防腐劑、蔗糖素甜味劑；台北市好天然股份有限公司「香瓜子」未標示含甜味劑，也被檢出蔗糖素。二家業者被依「食安法」處三萬元罰鍰。

彰化縣粘姓業者販售「荷蘭豆」，被檢出農藥超標；嘉義縣永芳山產行「筍干」、雲林縣崇品農產行「酸菜」，都被檢出漂白劑二氧化硫超標，被依「食安法」開罰三萬元。

林旭陽建議，消費者選購醃漬類年節食品時，盡量勿挑選顏色過白者；選購瓜子等零食，建議挑選信譽良好廠商，才能吃得安心。

