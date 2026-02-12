聽新聞
中火春節停煤 環團籲石崇良支持

聯合報／ 記者李柏澔沈能元／台北報導

農曆年將屆，環保團體昨再次要求長達九天的春節年假中，中火全面停煤，如能關煤一個月，兒童氣喘急診人數遽減百分之四十一，心臟病急診人數立即下降百分之四十二，希望衛福部長石崇良支持春節期間中火全面停煤。然截稿前，仍無法取得衛福部回應。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，去年農曆春節工商業用電大幅減少，為一年中用電最低時刻，九天農曆春節連假，每日最大用電量皆低於二六一五萬瓩水平，備轉容量跨過法定百分之十的綠燈門檻。

葉光芃表示，去年國際研究發現，關煤一個月後，兒童氣喘急診人數減少百分之四十一，心臟病急診人數下降百分之四十二，數據證實了燃煤空汙可能誘發腦血管、心血管等急重症發作，要求石崇良站出來，支持春節期間中火全面停煤。

彰化縣醫療界聯盟理事長、兒童腎臟專科醫師錢建文表示，兒童的代謝系統尚未成熟，呼吸頻率更快，如果接觸了燃煤火力發電廠排放的汙染物，嚴重危及身心健康及認知功能。文獻明確指出，產前或幼兒期暴露於燃煤汙染，與兒童智商降低、認知發展遲緩以及注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）有顯著相關。

台南市暖化空汙自救會召集人陳建大明表示，統計去年大年初一、初二的電力紀錄，春節期間淨尖峰供電較平日減少了高達一○三八點九萬瓩，兩日整體燃煤發電量僅為四六三點四萬瓩，政府應可正面回應中部居民希望春節汰煤的卑微請求，而不是以「穩定供電高於一切」為由，情勒全台灣人。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥表示，歐盟已將燃煤發電占比降到百分之九，執政黨開出「二○二五年燃煤發電占比降至百分之廿七」政治支票，早已跳票，卻莫不吭聲，連句道歉都沒有，是羞辱民主的責任政治。

