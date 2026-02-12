尾牙、春酒 食物中毒通報高峰

最近尾牙餐會眾多，加上天冷，諾羅病毒蠢蠢欲動，衛福部食藥署指出，目前正處於食安事件高峰期，每年二至四月，食安通報件數高出其他月分三倍之多，多發生於餐廳、宴會廳。提醒民眾用餐前應以肥皂徹底清潔手部，避免食用不新鮮、加熱不完全等食品，尤其是貝類海鮮。

食藥署統計，一一三年全年共有一七五○件食品中毒通報案件，各月案例數差異甚大，一月僅六十一件，但至二月，食安事件數量暴增至一七七件，三月為一七一件，四月因發生寶林茶室食品中毒案，民眾警覺心提高，食安事件通報案件量更增至二七六件。

食藥署食品組簡任技正周珮如表示，每年二至三月期間，尾牙、春酒、家族聚餐等活動多，加上天冷，病毒容易傳播，屬於食物中毒高峰期，多數為諾羅病毒所致。以場所區分，一一三年發生於餐廳、宴會廳等供膳營業場所的食品中毒案件最多，共一二八二件，其次為發生在自宅，二六八件、校園食物中毒案例七十四件等。

周珮如說，攝氏七至六十度屬於食品存放「危險溫度帶」，細菌容易快速繁殖、產生毒素，民眾外出聚會，餐後打包的食物需在二小時內放置冰箱冷藏、冷凍，避免細菌與毒素孳生。復熱時需提高溫度，確保食物中心溫度達攝氏七十度以上，才能有效殺菌，另應避免重複復熱，減少食物溫度反覆進出危險溫度帶。

至於自宅食物中毒事件，原因多元，有人食用野菇、不明魚類、貝類，以致中毒。有人在戶外踏青時，貪圖方便飲用看似清澈、乾淨的山泉水，導致細菌中毒。周珮如呼籲，民眾切勿飲用山泉水，即使經過煮沸，山泉水中寄生蟲、蟲卵仍無法被殺死。

再者，不管在哪裡用餐，吃飯之前均應勤洗手，不可只用酒精消毒，需以肥皂徹底清潔手部，否則難以殺死諾羅病毒。另注意食材新鮮程度，如果發現不新鮮、加熱不完全，就應捨棄不用。貝類海鮮容易蓄積諾羅病毒，開殼後應加熱至少三至五分鐘再食用，而生熟食烹調器具應區分存放，才能降低中毒風險，避免交叉汙染。