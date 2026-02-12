長榮直飛桃園—華盛頓 開放購票

長榮航空六月廿六日起開闢「桃園—華盛頓」直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每周四班的飛航服務，華盛頓開航後，北美航線將擴增至十個客運航點，每周往返北美航班數將提升至九十八班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司。

長榮航空桃園-美國首府華盛頓航線，將採用三艙等配置的波音七八七—九機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備類比商務艙規格的「全新第四代豪華經濟艙」，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗。

長榮航空總經理孫嘉明說，繼去年開闢達拉斯航線，成為亞洲唯一營運美國德州雙航點的航空公司後，今年再度拓展版圖，開闢直飛美國首府華盛頓航線，進一步完善美東市場的航網布局，與既有的西岸與中西部航點，形成更完整的跨洲連接飛航網絡。

華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長Chryssa Westerlund表示，該直飛航線不僅大幅縮短台北與華盛頓特區之間的距離，旅客也可透過長榮航空在台灣桃園國際機場密集的航網，快速轉往亞洲各大主要城市，預估此航線每年可為美國國家首都區帶來逾六一○○萬美元的經濟效益。

團體旅遊產品部分，長榮航空表示，透過華盛頓獨家航線，搭配既有紐約航點，攜手各大旅行業者推出「美東精彩漫遊九天」的全新產品，從首府開始，串聯巴爾的摩的海港風情、美國建國之地費城、阿米西村落及大西洋城海邊度假城市，最後抵達紐約的都會繁華。