聽新聞
0:00 / 0:00

長榮直飛桃園—華盛頓 開放購票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
華盛頓國會大廈為圓頂建築，是華盛頓特區最重要的歷史建築，遊客必去景點。圖／美國國家旅遊局授權使用
華盛頓國會大廈為圓頂建築，是華盛頓特區最重要的歷史建築，遊客必去景點。圖／美國國家旅遊局授權使用

長榮航空六月廿六日起開闢「桃園—華盛頓」直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每周四班的飛航服務，華盛頓開航後，北美航線將擴增至十個客運航點，每周往返北美航班數將提升至九十八班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司。

長榮航空桃園-美國首府華盛頓航線，將採用三艙等配置的波音七八七—九機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備類比商務艙規格的「全新第四代豪華經濟艙」，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗。

長榮航空總經理孫嘉明說，繼去年開闢達拉斯航線，成為亞洲唯一營運美國德州雙航點的航空公司後，今年再度拓展版圖，開闢直飛美國首府華盛頓航線，進一步完善美東市場的航網布局，與既有的西岸與中西部航點，形成更完整的跨洲連接飛航網絡。

華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長Chryssa Westerlund表示，該直飛航線不僅大幅縮短台北與華盛頓特區之間的距離，旅客也可透過長榮航空在台灣桃園國際機場密集的航網，快速轉往亞洲各大主要城市，預估此航線每年可為美國國家首都區帶來逾六一○○萬美元的經濟效益。

團體旅遊產品部分，長榮航空表示，透過華盛頓獨家航線，搭配既有紐約航點，攜手各大旅行業者推出「美東精彩漫遊九天」的全新產品，從首府開始，串聯巴爾的摩的海港風情、美國建國之地費城、阿米西村落及大西洋城海邊度假城市，最後抵達紐約的都會繁華。

延伸閱讀

什麼神藥竟要13萬元？ 桃園阿嬤險落入假名醫網購藥品圈套

桃園客家文化館舍園區 春節熱鬧走春、集福、學客語

長榮航空6月26日直飛「桃園-華盛頓」航線 每周4班 即日起開放購票

桃園管制年節放鞭炮！這52處全天禁放 違者最高罰3萬

相關新聞

明天回溫「周末前都是好天氣」 除夕起北東連5天濕冷

明天白天東北季風減弱，溫度回升，但清晨低溫仍下探10度，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周末小年夜前都是好天氣，下周一除夕鋒...

健康主題館／2個月13例！狂犬病升溫 走春勿接觸野生動物

狂犬病為人畜共通傳染病，台灣狂犬病局限於野生動物，衛福部與農業部近日發布，今年國內通報鼬獾狂犬病陽性已13例，春節連假將...

作業疏失 肯德基蛋撻包電池

民眾在肯德基高雄市某門市購買一盒蛋撻，其中一個蛋撻內餡包一顆四號電池，如果放在微波爐加熱，恐引發爆炸。台灣肯德基表示，此...

長榮直飛桃園—華盛頓 開放購票

長榮航空六月廿六日起開闢「桃園—華盛頓」直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每周四班的飛航服務，華盛頓開航後，北美航線將擴...

尾牙、春酒 食物中毒通報高峰

最近尾牙餐會眾多，加上天冷，諾羅病毒蠢蠢欲動，衛福部食藥署指出，目前正處於食安事件高峰期，每年二至四月，食安通報件數高出...

中火春節停煤 環團籲石崇良支持

農曆年將屆，環保團體昨再次要求長達九天的春節年假中，中火全面停煤，如能關煤一個月，兒童氣喘急診人數遽減百分之四十一，心臟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。