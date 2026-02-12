聽新聞
0:00 / 0:00
作業疏失 肯德基蛋撻包電池
民眾在肯德基高雄市某門市購買一盒蛋撻，其中一個蛋撻內餡包一顆四號電池，如果放在微波爐加熱，恐引發爆炸。台灣肯德基表示，此為門市作業疏漏，導致異物誤入產品，已主動聯繫消費者。網友點出，電池進入微波爐發爆炸或起火，不只是食安問題，還會釀成居家意外。
一名網友在Threads爆料，至肯德基買原味蛋撻，本來打算將整盒微波加熱食用，但隨手拿起一顆，翻到底部，竟發現黑影，撥開一看，才知是一顆電池，如今想想都害怕。
這篇脆文突破百萬點閱，引發熱議，從影片可見蛋撻底部夾藏整顆電池，一名自稱前員工網友留言，製作流程是員工現場倒入蛋液後送烤，溫度逾二百度、烤約十五分鐘，過程中的器具不會出現電池，而電池相當完整，可能有造假空間。另有網友認為，該顆蛋撻內餡較飽滿，不像刻意造假。
高雄市衛生局昨派員稽查，檢視現場產品原料，未再發現異物。稽查人員進一步調閱作業區監視畫面，這才發現一名員工製作蛋撻時，計時器不慎掉落至未烘烤的蛋撻盤內，電池彈入其中。
高雄市衛生局表示，業者坦承疏失，員工未依標準作業程序將這批蛋撻丟棄，以致讓問題產品流入消費端。此案已涉及食品異物汙染，將依違反食品安全衛生管理法開罰六萬元以上、二億元以下罰鍰，並移送檢調單位，釐清相關責任。呼籲業者確實落實作業流程管理，加強從業人員教育訓練與食品衛生控管，避免類似事件發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。