男腦下垂體腫瘤引發內分泌多重風暴 北榮成功搶命

4年前，52歲魏先生健檢發現約2.5公分腦下垂體腫瘤，住院治療時突發惡心、嘔吐與呼吸困難等症狀，因腫瘤引發內分泌多重風暴，生長激素過高、血糖失控、併發感染性敗血症，經台北榮總腦下垂體腫瘤多專科中心切除腫瘤，術後至今病情穩定。

台北榮總一般神經外科主治醫師王緯歆說，腦下垂體腫瘤是最常見的良性腦腫瘤，一旦腫瘤壓迫周邊神經血管，將產生頭痛、視力模糊及複視，內分泌失調產生倦怠、惡心、無力，體重快速增重及不孕等症狀。尤其內分泌失調引發的症狀，往往複雜且不易診斷。

魏先生的腦下垂體腫瘤，確診是功能性腫瘤「肢端肥大症」，因出現多種重症轉送至北榮治療。台北榮總內分泌新陳代謝科主治醫師陳涵栩說，肢端肥胖症為腦下垂體腫瘤引起生長激素分泌過多，成人患者會引起肢端肥大症。

北榮新陳代謝科主治醫師林亮羽表示，腦下垂體腫瘤生長速度慢，當發現患者體重、血壓、血糖難以控制，或治療不如預期，甚至一個月體重增加5%、6個月增加10%，如體重60公斤成年人，一個月胖3公斤以上，就應提高警覺。

腦下垂體腫瘤治療難度高，北榮耳鼻喉頭頸外科主治醫師藍敏瑛說，魏先生病情穩定後，經鼻內視鏡切除腦下垂體腫瘤，4年來病情穩定沒有復發。

王緯歆指出，腫瘤只要全切除，沒有殘存部分，復發率不到5%。但並非所有腦下垂體腫瘤都需進行手術，若腫瘤小於1公分，且沒有功能性問題，觀察追蹤即可。

北榮神經醫學中心主任黃文成說，北榮腦下垂體腫瘤多專科團隊成立逾10年，近期團隊針對腦下垂體腫瘤治療成果進行全面性國際標準檢視，成功刊登於全球具指標性的專業期刊「Pituitary」，並獲國際認證，成為全國第一家通過世界認可的「卓越腦下垂體腫瘤中心」。

王緯歆說，10年來手術團隊已累積超過1000例經鼻內視鏡手術經驗，即便約3成病患的腦下垂體腫瘤已侵犯海綿竇或包覆重要大動脈，整體腫瘤全切除率仍高達95%以上，視神經功能恢復率亦超過80%。