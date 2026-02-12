聽新聞
健康你我他／闔家幸福圍爐 外帶年菜不鋪張、減輕母親負擔
家裡很早以前就撤掉神桌，我們沒有兄弟，只有姊妹。多年前父母親將祖先牌位交給有長孫的二叔家，由他們來奉祀家族歷代祖先。往年除夕，母親一早就開始忙碌，跑菜市場，所有鍋爐總動員，趕在二叔家拜拜前，帶供品去一起拜。直到父母親都70多歲了，才停止舟車勞頓的往返。
但母親掌勺的動作也因年歲漸長不再俐落，留在家中和父母親一起過年的姊妹們決定，逐年減少母親親自烹調的料理，部分菜色改為外帶。我們會在過年前一個月就開始討論外帶年菜，為避免遇到踩雷年菜，總是多方探尋親朋好友的口碑，希望能買到物美價廉又滿足味蕾的年菜佳肴。
巷口的料理店，離家近，取餐方便，回家後馬上祭拜地基主，因此連續幾年都選擇這家餐廳的餐點。乾煎白鯧、紅棗醉蝦、百果燴蔬、紅燒豬排、佛跳牆，這幾道菜做起來挺費工，就交由餐廳廚師代勞。母親則會準備香腸、長年菜、雞肉等春節應景食材，因父親茹素，她會另外準備數十種食材煮成的素食一鍋燴，我們則是準備一瓶酒，增添年味。
每年的除夕年夜飯其實都滿簡單，樸實敦厚的父母親不喜鋪張，能闔家圍桌用餐，就感到非常幸福。
