聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／闔家幸福圍爐 外帶年菜不鋪張、減輕母親負擔

聯合報／ 以薰（新北永和）
全家過年前一個月就開始討論外帶年菜，多方探尋口碑，希望能買到物美價廉又滿足味蕾的年菜佳肴。圖／以薰提供
全家過年前一個月就開始討論外帶年菜，多方探尋口碑，希望能買到物美價廉又滿足味蕾的年菜佳肴。圖／以薰提供

母親是家庭主廚，一直以來，春節年夜飯都由母親全權決定。

家裡很早以前就撤掉神桌，我們沒有兄弟，只有姊妹。多年前父母親將祖先牌位交給有長孫的二叔家，由他們來奉祀家族歷代祖先。往年除夕，母親一早就開始忙碌，跑菜市場，所有鍋爐總動員，趕在二叔家拜拜前，帶供品去一起拜。直到父母親都70多歲了，才停止舟車勞頓的往返。

但母親掌勺的動作也因年歲漸長不再俐落，留在家中和父母親一起過年的姊妹們決定，逐年減少母親親自烹調的料理，部分菜色改為外帶。我們會在過年前一個月就開始討論外帶年菜，為避免遇到踩雷年菜，總是多方探尋親朋好友的口碑，希望能買到物美價廉又滿足味蕾的年菜佳肴。

巷口的料理店，離家近，取餐方便，回家後馬上祭拜地基主，因此連續幾年都選擇這家餐廳的餐點。乾煎白鯧、紅棗醉蝦、百果燴蔬、紅燒豬排、佛跳牆，這幾道菜做起來挺費工，就交由餐廳廚師代勞。母親則會準備香腸、長年菜、雞肉等春節應景食材，因父親茹素，她會另外準備數十種食材煮成的素食一鍋燴，我們則是準備一瓶酒，增添年味。

每年的除夕年夜飯其實都滿簡單，樸實敦厚的父母親不喜鋪張，能闔家圍桌用餐，就感到非常幸福。

春節 年夜飯 祖先 除夕 年菜 佛跳牆

延伸閱讀

年關近關心獨居長輩 汐止青商會、華山送年菜

席開百桌圍爐 淡水關懷弱勢協會連19年送暖不間斷

好市多年菜買什麼？網推必買清單曝光 除夕這時段不必人擠人

馬年圍爐食安 食藥署提醒復熱3招、5要2不

相關新聞

明天回溫「周末前都是好天氣」 除夕起北東連5天濕冷

明天白天東北季風減弱，溫度回升，但清晨低溫仍下探10度，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周末小年夜前都是好天氣，下周一除夕鋒...

健康主題館／2個月13例！狂犬病升溫 走春勿接觸野生動物

狂犬病為人畜共通傳染病，台灣狂犬病局限於野生動物，衛福部與農業部近日發布，今年國內通報鼬獾狂犬病陽性已13例，春節連假將...

作業疏失 肯德基蛋撻包電池

民眾在肯德基高雄市某門市購買一盒蛋撻，其中一個蛋撻內餡包一顆四號電池，如果放在微波爐加熱，恐引發爆炸。台灣肯德基表示，此...

長榮直飛桃園—華盛頓 開放購票

長榮航空六月廿六日起開闢「桃園—華盛頓」直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每周四班的飛航服務，華盛頓開航後，北美航線將擴...

尾牙、春酒 食物中毒通報高峰

最近尾牙餐會眾多，加上天冷，諾羅病毒蠢蠢欲動，衛福部食藥署指出，目前正處於食安事件高峰期，每年二至四月，食安通報件數高出...

中火春節停煤 環團籲石崇良支持

農曆年將屆，環保團體昨再次要求長達九天的春節年假中，中火全面停煤，如能關煤一個月，兒童氣喘急診人數遽減百分之四十一，心臟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。