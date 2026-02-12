聽新聞
過年焦慮求診多 醫：先打造心理防護罩

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
新婚女性、失婚或單身者過年時，易出現「年節壓力症候群」。圖／聯合報系資料照片
春節將至，許多人開心辦年貨、規畫團圓飯，也有人出現莫名煩躁、失眠或胃痛，年前診間已出現因「過年焦慮」而求診的患者。亞東醫院精神暨心身醫學部醫師鄭惠仁指出，這種愈接近過年，身心不適狀況愈明顯的現象，被稱為「年節壓力症候群」，常出現在新婚女性、失婚者、單身者或職場不順的人身上，他們常因人情壓力、比較心態而感到自卑與焦躁。

鄭惠仁表示，年節象徵團圓，但伴隨而來的社交壓力、經濟重擔與作息紊亂，往往成為心理健康的隱形殺手。有些人一想到需回婆家團圓、面對眾多親戚問候，以及長輩逼問結婚、生子、工作、薪水等，就感到一陣窒息。若是剛好工作需要輪職，更是想盡辦法也要工作而不回家，逃避過年親友壓力。

鄭惠仁分享，一位新婚人妻小美，正面臨身分轉變的適應期，非常害怕回婆家面對親戚詢問「何時生小孩？」、「薪水多少？」等關心問候，加上無法陪伴親生父母的心理拉扯，出現嚴重胸悶與焦慮等症狀。

據美國心理健康機構NAMI指出，節慶前夕約有64%心理健康患者症狀加劇，有近4成民眾出現明顯焦慮與失眠情形。鄭惠仁說，春節症候群來襲，要先幫自己打造「心理防護罩」，面對長輩過度的詢問，可預先準備一套「標準答案」，並練習有禮貌地轉移話題。

年節易暴飲暴食或通宵熬夜，容易加劇情緒波動。鄭惠仁建議，每天保留10至20分鐘私人時間，進行深呼吸、冥想或快走，幫助大腦分泌腦內啡肽抵消壓力。而無法返鄉者不必過度自責，可透過視訊參與團圓飯，或與同樣留守的朋友小聚，建立「替代性支持系統」，同樣能感受到連結與陪伴。

鄭惠仁呼籲，年節的熱鬧氛圍往往會放大孤獨感，增加憂鬱風險。若出現焦慮、情緒低落或失眠症狀持續超過兩周，且明顯影響生活，例如無法專注、食欲大減等，切莫僅以「忍耐」面對，應及早尋求精神科醫師或心理師協助。

鄭惠仁建議，可以透過短期藥物輔助或心理諮商，能有效調節大腦神經傳導物質，幫助找回情緒掌控權。

