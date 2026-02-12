聽新聞
健康主題館／2個月13例！狂犬病升溫 走春勿接觸野生動物

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

狂犬病為人畜共通傳染病，台灣狂犬病局限於野生動物衛福部農業部近日發布，今年國內通報鼬獾狂犬病陽性已13例，春節連假將近，民眾從事走春、賞花、郊遊等戶外活動時，勿主動接觸、逗弄及捕捉如鼬獾等野生動物；若攜寵物出遊，務必繫上牽繩，避免與野生動物接觸受到感染。

疾管署發言人林明誠表示，狂犬病毒會從已感染動物的唾液，隨著抓、咬傷所造成傷口進入人體，如未及時處理，發病後致死率近100%；但如能在遭動物抓咬傷後立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以有效降低發病的風險。國內分別於2002、2012及2013年各有一例人類狂犬病病例，均為境外移入，患者均不幸死亡。

遇不怕人鼬獾速遠離

農業部動植物防疫檢疫署動物防疫組科長許家寧說，由於感染狂犬病動物通常具侵略性，會主動接近或攻擊民眾，防檢署長期監測野生動物狂犬病情形，鼬獾是主要的保毒宿主，少數出現在白鼻心，今年至2月9日為止，已有13件鼬獾確診案例，皆未傳出傳播給寵物的情況。

每年10月至翌年3月是鼬獾活動頻繁季節，中低海拔山麓丘陵帶為其主要活動區域。許家寧指出，在鼬獾常出沒區域的民眾應提高警覺，遇行為異常，如不怕人、主動攻擊、動作狂躁或傷亡鼬獾，請立即遠離，並立即通知在地動物防疫機關處理。

林明誠說，野生動物看到人通常會躲開，如果沒有，可能就是狂犬病導致其行為異常；若被野生動物抓傷或咬傷，也務必記得「記、沖、送、觀」四字訣，記住野生動物外觀、沖洗傷口、盡快就醫，若經醫師評估有感染狂犬病風險，盡速接種免疫球蛋白，並依時程於接觸當天、第3、7、14天接種4劑人用狂犬病疫苗，降低發病風險。

犬貓須打狂犬病疫苗

共同守護自己、家人與毛孩健康，有助遠離狂犬病威脅。許家寧指出，根據國內監測，目前沒有遊蕩犬貓檢出狂犬病陽性。寵物接種狂犬病疫苗是預防狂犬病傳播主要方式，國內在養犬貓狂犬病疫苗接種率僅64%，提醒飼主若未帶犬貓接種，可能面臨新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

防檢署表示，112年至今年1月，監測野生動物狂犬病2597件，確診137件，其中鼬獾136件，白鼻心1件。今年1月通報動物狂犬病監測142例，其中鼬獾11例陽性，發生地區分別為苗栗縣三義鄉2例、通霄鎮2例、公館鄉1例、台中市后里區1例、和平區1例、南投縣信義鄉1例、雲林縣古坑鄉1例及嘉義縣中埔鄉1例、大埔鄉1例。2月也確診2例鼬獾。

狂犬病 狂犬病疫苗 野生動物 衛福部 農業部 春節 寵物 疾管署

