布偶裝裡的故事 操偶師保密守護眾人童年

中央社／ 台北11日電
圖為2026台北國際動漫節最後一天，9日民進黨立委蘇巧慧（右）入場參觀，並與中華動漫出版同業協進會吉祥物漫寶（左）合影。中央社
圖為2026台北國際動漫節最後一天，9日民進黨立委蘇巧慧（右）入場參觀，並與中華動漫出版同業協進會吉祥物漫寶（左）合影。中央社

造訪過迪士尼樂園的民眾，勢必曾與身著布偶裝的明星角色互動，許多人佩服操偶師的敬業與熱情，演活角色的靈魂。台灣也有1組專業團隊長年打造破百個角色，以保密守護童年。

中華動漫出版同業協進會主辦的第14屆台北國際動漫節日前落幕，活動吉祥物「漫寶」5天展期行程不間斷，開幕首日與女子團體尬舞，每天還定點在展場出沒，不只小朋友愛，還有長年關注活動的大人也會搶與「漫寶」拍照。

「漫寶」誕生將近10年，對每年都會造訪台北動漫節、漫畫博覽會的漫迷來說，親切如老朋友，在會場都會與粉絲熱情互動。

讓「漫寶」活靈活現，幕後神秘團隊是一大關鍵，團隊代表向中央社記者透露，他們所扮演的角色超過百個，且在乎細節，為了要真正完成一個角色，團隊往往自服裝、動作細節到操偶都一同參與。

曾造訪過迪士尼樂園的民眾或許知道，園中角色的布偶裝，操偶師們皆經過嚴格訓練，動作、姿態甚至說話都有其限制，「中之人」身分更是絕密，這支台灣專業團隊也是如此。團隊代表說：「我們就是變成那個角色，套上去時就成為了角色，沒有我們。」甚至連身邊親朋好友都不會知道扮演了什麼角色。

團隊代表說，平常團隊舞蹈、運動是基本訓練，也要注重身型管理，身著布偶裝騎腳踏車、打鼓都不在話下。最完美、漂亮的表演時間大約是30分鐘，但因工作場合經常會在戶外，氣溫也會因此影響操偶師的狀態，「團隊中有操偶師服務超過10年、20年，比較累的角色可能就會需要年輕團員補進。」

即便是身處布偶裝之中，團隊代表透露，操偶師們所感受到的愛卻很直接，尤其是經營越久的角色，感觸更深，小朋友看到他們會想擁抱他們，有些大人更是會在看到角色後主動靠近，訴說自己對角色的回憶與故事，「眼神真的能看見愛，這種時候很感動。」

團隊代表說，很多人都覺得這些二次元形象角色是給孩子們看的，但實際接觸民眾，其實不同年齡層都能因此得到陪伴與療癒，這也是他們能夠持續保密、守護大眾回憶的動力，「這都會是童年，我們要守護每個人的夢想」。

團隊 迪士尼樂園
