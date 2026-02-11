明天回溫「周末前都是好天氣」 除夕起北東連5天濕冷
明天白天東北季風減弱，溫度回升，但清晨低溫仍下探10度，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，周末小年夜前都是好天氣，下周一除夕鋒面通過，東北季風增強，北東水氣增加、溫度略降，並持續影響到下周五初四。
鄭傑仁說，明（12日）清晨仍受到東北季風影響，西半部、宜蘭低溫12至16度，花東17度，竹苗、南投、嘉義、台南、金馬局部地區，低溫下探10度。白天溫度回升，宜花回升到20度，北部23度，中南部24至27度，新竹以南注意日夜溫差大。
周五至周日（13至15日）日夜溫差大，中部以北、宜蘭低溫13至17度，高溫26至28度，南部、花東低溫16至19度，高溫可達30度。
下周一（16日）除夕鋒面通過，另一波東北季風增強，北東轉濕冷，預估持續影響到下周五（20日）初四。除夕中部以北、宜蘭的溫14至17度，南部、花東16至18度，高溫北部、宜蘭20至22度，花東24度，南部高達30度。
降雨部分，鄭傑仁指出，明天白天起東北季風減弱，西半部多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部短暫降雨；周五至周日各地依然為多雲到晴的好天氣，僅花東、恆春半島有零星短暫降雨。
下周一除夕鋒面通過、東北季風增強，桃園以北、宜花有局部短暫降雨，台東、恆春半島、竹苗山區有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。
下周三（18日）初二迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，桃園以南則為多雲到晴的天氣。
