南鐵地下化第一階段年底通車 平鎮臨時站10月啟用

交通部鐵道局今天表示，今年軌道建設迎接多項重大工程里程碑，台南市區鐵路地下化第一階段工程預計年底通車；台鐵平鎮臨時站擬10月啟用，預期將有效提升中壢地區通勤便利性。

鐵道局舉辦新春媒體座談，說明2026年度業務推動重點。

鐵道局長楊正君表示，2026年是台灣軌道建設與產業發展的關鍵一年，鐵道局將以「智慧創新、綠色永續、軌道建設、均衡發展」4大主軸為核心，持續推動軌道工程建設、精進智慧鐵道系統、強化產業自主能量，並導入智慧科技與淨零思維，全面建構更具韌性且永續的鐵路運輸環境，實踐「美好鐵道生活」。

智慧創新部分，鐵道局表示，持續優化「鐵Tao智慧雲平台」，推動智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範的應用，同時為強化智慧監理與事故預防，持續推動新版國家鐵路安全計畫，以「車載人員零死亡」為目標，定期監控事故前兆高風險安全指標，以風險角度持續進行監控。

為提升軌道關鍵技術自主能力，鐵道局規劃，在2026年至2028年間，陸續完成轉向架、輕軌號誌及計軸器等關鍵技術的國產化研發。

綠色永續方面，鐵道局指出，已制定「鐵道工程碳管理程序書」及「鐵道工程減碳作業指引」，將減碳思維系統性納入鐵道工程規劃、設計、施工及營運管理各階段，引導鐵道工程全生命週期價值鏈成員共同投入減碳行動，逐步建構具體可行軌道淨零路徑。

軌道建設部分，鐵道局表示，受地方關注的台南市區鐵路地下化第一階段（台南站）工程，預計今年底達成通車目標，完工後將有效消除平交道阻隔，翻轉府城都市景觀。

鐵道局提到，因應桃園鐵路地下化施工期間交通需求，台鐵平鎮臨時站預計在今年10月啟用，預期將有效提升中壢地區通勤便利性。

均衡發展部分，鐵道局表示，為促進高鐵區域周圍均衡發展，推動多項場站開發案，並將在今年陸續帶來重要進展，其中高鐵台南站三井Outlet第2期、高鐵台中站商業區（F PLAZA），預計分別於第1、2季開幕；高鐵嘉義站產業專用區第1期也已在第1季開工，未來將引進逾200間店鋪，並規劃親子遊樂區、公益文化空間等多功能區域，讓高鐵場站成為帶動區域發展的經濟引擎。