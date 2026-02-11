高鐵延伸宜蘭 鐵道局：班次受限為直鐵最大障礙

高鐵延伸宜蘭案引發討論，鐵道局長楊正君今天說，鐵道局做過多項建設環評，皆一致性標準，而遭否決的直鐵方案，關鍵在於樹林至七堵間容量瓶頸，班次受限，這是直鐵最大障礙。

高鐵延伸宜蘭案去年8月通過環評大會審查，待行政院核定，外界對此案有不少討論和質疑，其中有關程序性部分，交通部鐵道局長楊正君出席新春媒體座談時表示，環評審議屬於法定程序，若相關程序沒有按部就班，就無法通過環境部審查。

楊正君強調，鐵道局不是第一次做環評，過去做過多項建設計畫環評，為一致性作法與標準。他提到，95年曾將北宜直鐵方案送環評，因路線穿越翡翠水庫集水區，遭認定不應開發。

楊正君指出，鐵道局在102年至108年召開20餘次會議，所提兩項直鐵路線方案，其中一個新方案為穿越翡翠水庫集水區，另一個新方案為路線彎繞節省時間有限，皆遭相關權責機關、地方政府及環團反對，難以推動。

楊正君以高鐵、台鐵南港站做說明，相較高鐵已預留延伸尾軌，台鐵南港站未預留延伸軌及整備月台，而南港站台鐵在B3層無法銜接B1層高鐵，高差逾14公尺，因此直鐵無法行駛高鐵隧道。

楊正君指出，當時直鐵延伸規劃3項配套，包括增設雙股岔出、第三軌立體交叉、增設整備軌。他提到，當初整備月台位置就是規劃在現在台北流行音樂中心下方，而在基隆捷運計畫核定後，第三軌空間也被用掉，「這些條件現在都不存在」。

楊正君提到，南港端非常大的困難就是增設雙股岔出，牽涉到密集民宅拆遷，「附近為連棟集合住宅，每一棟都是5層樓」。

值得注意的是，直鐵班次也因樹林至七堵容量瓶頸而受限，楊正君表示，以平日尖峰2小時為例，樹林站單向發出約20班列車，這已接近台北一般路線單向每小時約10至11班的容量上限，而興建直鐵仍須於樹林始發，「源頭的水管沒有辦法跟著增大，除非有人有辦法把台北市區地下化的隧道擴增」。

楊正君表示，由於源頭就是20班，直鐵班次還需與原本宜蘭線競爭有限的運能。他認為，這是直鐵最大的障礙，也就是說，蓋一條鐵路，卻沒有辦法完整發揮它的路線容量。

台鐵公司評估高鐵延伸宜蘭案對運量和營收將造成影響，初估每年減少新台幣6.27億元。楊正君表示，部分人士認為高鐵延伸宜蘭就是放棄台鐵，而類似的聲音早在96年高鐵通車時就出現過，擔心高鐵營運後會搶占掉台鐵市場。

楊正君表示，根據統計，高鐵通車那年台鐵日均運量約46萬人次，113年已提升至約65萬人次，去年甚至成長至約66萬人次，營收也持續增加中，顯示台鐵和高鐵相輔相成，而軌道運輸透過路網整合，提供國人更優質軌道運輸服務。

另外，至於高鐵延伸屏東計畫，因其路線與台鐵重疊度高，且該區域還有「高雄-屏東間東西向第2條快速公路」計畫，不少環評委員質疑高鐵南延的必要性與經濟效益。

楊正君指出，路廊平行的軌道系統非常多，但提供的不同的功能跟服務，而這項計畫正進行綜合規劃作業中，預計明年會送環境部第二階段審查。