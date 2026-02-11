中捷綠線北延大坑南伸彰化 綜合規劃3月報中央審議

台中市政府與彰化縣政府，今天審議通過中捷綠線延伸線綜合規劃報告；預計今年3月提報交通部審議，續爭取政院核定，期盼打造完善中彰公共運輸路網，帶動區域發展。

台中市政府發布新聞稿表示，中市府今天與彰化縣政府召開「捷運共同推動小組會議」，由台中市副市長黃國榮與彰化縣副縣長周傑共同主持，會中審議通過捷運綠線延伸至大坑及彰化的綜合規劃報告。

黃國榮表示，中捷綠線通車以來，運量穩定成長，未來向北延伸大坑，可強化大坑風景區與市區間的觀光與通勤連結；向南延伸彰化，則可串聯烏日與彰化生活圈，提升跨縣市通勤效率，促進區域均衡發展。

周傑指出，中彰兩地居民往來密切，捷運綠線延伸案對彰化整體發展具有關鍵意義；彰化縣府將全力配合台中市府推動時程，積極克服用地取得等問題，促使延伸彰化段如期推動，並與縣府規劃中的輕軌鹿港線及和美線銜接，打造更完善中彰公共運輸路網，帶動區域發展。

中市府捷運工程局長蘇瑞文說明，綠線延伸線採高架型式，全長約10公里，規劃設置8座車站，其中北向「大坑延伸段」自舊社站出發，跨越旱溪後延伸至大坑地區，增設2站。

南向「彰化延伸段」則自高鐵台中站起，沿烏日高鐵特定區延伸至彰化市區，並銜接彰化鐵路高架化後新設的金馬站，增設6站。

彰化縣政府交通處長林孟弘補充，綠線延伸案於彰化市內場站位置均已確定，並規劃於G22站銜接彰化輕軌鹿港線，G23站可轉乘台鐵及輕軌和美線，縣府將同步完善站區動線與轉乘設計，提升民眾未來轉乘便利性與舒適度。

中市府說明，中捷綠線延伸線綜合規劃報告，後續將依審議意見進行微調，預計於今年3月提報交通部審議，持續爭取行政院核定，後續於完成核定、細部設計、用地取得及施工等階段後，整體建設期程預估約9年；中市府將持續與彰化縣政府攜手合作，打造便捷、永續中部捷運路網。