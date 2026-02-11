快訊

歲末寒冬診所忙碌 也看見了老化的台灣...獨居、失智長輩更需關心

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今年春節假期長達9天，高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，長照居服員休假、社福單位送餐服務暫停，獨居長輩最好先備好食物，按時服用慢性病藥物，多喝水，以防中風、心肌梗塞。 圖／聯合報系資料照片
今年春節假期長達9天，高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，長照居服員休假、社福單位送餐服務暫停，獨居長輩最好先備好食物，按時服用慢性病藥物，多喝水,以防中風、心肌梗塞。 圖／聯合報系資料照片

歲末寒冬中，看見老化的台灣。春節即將到來，高雄縣醫師公會榮譽理事長、基層診所醫師王宏育於臉書表示，最近發現診所病人變多了，原來是許多人因應過年準備慢性病用藥，但他的診所今年只休3天，他比較擔心獨居長輩，過年居服員休假，社福單位送餐暫停，提醒長輩準備好食物，避免春節時許多店休，「找不到東西吃」

王宏育表示，他的診所在過年期間只休3天，民眾看診、拿藥都沒有問題，但許多民眾習慣提前準備，早點把慢性病藥品備齊。但他發現，前來看病的老人家，有的有家屬陪伴，有些沒有，身影孤單。他擔心獨居長輩過年找不到食物，提醒前準備，且慢性病藥物一定按時吃，多喝水。

春節時，家家戶戶團圓，對獨居長輩或子女遠在國外的長者來說，常感孤單、寂寞，這時恐引發憂鬱等負面情緒，建議獨居長輩與二、三人同樣是獨居者一起過年，在國外的子女也應回國或打電話撫慰長輩的寂寞。王宏育說，過年時，身邊的人常問他是否出國旅遊，他都會說，媽媽已高齡96歲，過年時一定在國內陪媽媽過年。

門診中也有90歲長者，身體很好，一個人來看病，獨立堅強，不需要家屬陪伴，真的是老人家的典範。王宏育提醒，80、90歲長者因身體機能退化，消化速度慢，春節時，千萬不要暴飲暴食，避免引起腸胃不適，年糕等糯米類的食物則應避免，以防不慎噎到；外出走春時應注意安全，不要跌倒，避免引發後續問題。

至於，家中有失智長者時，應讓長輩按時用藥，穩定病情，而家中有幼童的家長應提前準備，先了解住家附近小兒科診所開診時間，避免小朋友突然出現發燒等症狀，卻無處就醫。

台灣已進入超高齡社會，王宏育說，面對老化過程，大家應知道將可能有三高及併發症風險，如心肌梗塞、中風、失能、洗腎等；癌症已連續43年位居國人十大死因之首，目前衛福部國健署提供6項癌症公費篩檢，診所也努力督促病人接受檢查，畢竟癌症是可怕的敵人，應努力預防，早期治療。

過年 長輩 診所
