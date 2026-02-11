港作家談華文推理：真相式微時代更顯珍貴

香港推理作家冒業上週在台北國際書展舉行座談，這不僅是他首度受邀參加台灣最大規模的書展，更象徵台港兩地「華文推理」共同發展的深化。

冒業表示，「華文推理」這個稱呼最初會出現，「就是因為台灣出現了一群並非台灣人，卻在台灣發表推理小說的作者。」

現年34歲的冒業（筆名）曾獲2021年第十九屆台灣推理作家協會徵文獎首獎，除了多部短篇作品外，亦出版三本長篇小說。本次受讀墨邀請來台，與作家蕗舟對談。

他近日以書面方式接受中央社專訪，談論台港兩地如何共同為「華文推理」注入生命力、推理小說在「真相垂危」時代的意義，以及他選擇留在香港創作的堅持。

台灣：香港的「共犯」

冒業指出，香港與台灣在推理小說發展上已密不可分。以台灣推理作家協會為例，8位國際會員中就有7位來自香港。

他表示，台灣長期提供香港本地市場缺乏的獎項與曝光機會，是香港推理小說家的重要推手。「在香港出版的推理小說很難銷往台灣，反之由台灣出版的翻譯推理小說都會在香港流通。」

隨著島田莊司推理小說獎於2009年設立，這種合作關係更加穩固。香港作家陳浩基於2015年獲得台北國際書展大獎，則為華文推理小說帶來前所未有的關注。

他說，「故此在台灣，台灣推理和香港推理，其實是同一時間發展起來，雙方早已密不可分」。

即便結合兩地市場，多數推理作家仍難以靠全職創作維持生計，這也反映在他的筆名「冒業」上，取自「不務正業」的變體。

不過，冒業認為這種「兼職創作」的特性，反而促使來自不同背景的作家，將各自專業知識融入作品，發展出多元風貌。

他說，「像是我從事軟體開發，作品裡會自然而然地加入不少數據探勘、軟體系統、資訊安全等內容」。這些特色也出現在他首部個人推理作品「千禧黑夜」。該書已於日本出版。

推理與真相

儘管出版市場面臨挑戰，冒業仍堅信，在「真相」備受衝擊的媒體時代，推理小說的重要性前所未有。

他指出，資訊科技降低了製造與散播假訊息的門檻，持續的媒體刺激也讓大眾逐漸麻木，使人們更難保持辨識真偽的警覺。

面對此趨勢，他認為台灣同樣無法倖免。他說，儘管作為華文世界最成功的民主體制，台灣對於「真相」和「思考」卻越來越不重視，這將對民主制度構成嚴重傷害。

「當世界許多方面都正朝著與之相反的方向，推理小說才更顯得珍貴」。

在作品中，冒業經常探討人與科技的關係，並指出推理小說具有顛覆大眾對科技慣常認知的力量。「很多人經常強調科技是中性的，它是好是壞在於使用者。而我對此是不同意的，使用者的權力往往沒我們想像中大。」

他以智慧型手機為例，當人選擇不使用時，無論拍照、通訊還是求助都會極為不便。除了科技與人之外，「亦有來自各式各樣來自社會的阻力迫使我繼續使用它。」

推理小說中精心設計的犯罪手法，在冒業看來是一種另類科技運用，能衝擊大眾對日常科技產品的認知慣性，帶來反思。

香港作為一種選擇

2020年香港國安法實施後，引發港人移居台灣的浪潮。對選擇留下的冒業而言，「主動離開」與「被動留下」這樣的二分法並不精確，無論離開或留下，都必須背負沉重的代價。

他說，即便台灣與香港享有某些共同價值，來台的港人仍須面對明顯的文化落差；留下的港人則往往被迫陷入他所謂「必要的沉默」。

「有些情況甚至是連『我對此只能保持沉默』都不能講。」

這不得已的緘默，使得海外的港人更難掌握香港內部的細微變化。冒業觀察，許多離開香港的作家因此陷入截然不同的焦慮，擔心對故土的想像最終脫離現實。「於是我們會看到不少離開了香港的作者拼命地寫香港，務求這些想像『失效』之前將它們寫下來。」

2019年，冒業參與香港星夜出版社出版的「偵探冰室」創作，該書被認為可能是首部以香港元素為主題的推理小說合集。此後，「偵探冰室」發展為系列，目前已出版7冊，每次選定不同主題描繪這座城市。

儘管華文推理仍非主流文類，冒業相信這類創作有助於培養一種持續流動、不易掌握的「香港性」。

「身為創作者，我認為『香港性』並不是透過『發現』或者『定義』去找出來，而是在創作中『實踐出來』的。」