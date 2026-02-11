「世紀血案」意外掀台灣史熱潮 作者：補課永不嫌晚

快訊

中央社／ 台北11日電

電影世紀血案」惹議，掀起一波民眾關注台灣史熱潮，包括「少年台灣史」、「臺灣歷史圖說」、「轉型正義之路」等書均擠進博客來即時榜，作者周婉窈說：「補課永遠不嫌晚。」

上述3本熱銷書籍都是周婉窈的著作，此外進榜的書籍還包括史明「簡明台灣人四百年史：圖文精華版」，若再加上台文詩集「日花閃爍」，即時榜前5名的書都跟台灣史及台文文學相關。

周婉窈昨天在臉書上以「一部惡意栽贓的電影意外帶來台灣史補課潮」為題發文表示，「我研究歷史，但很重視人與結構的關係，我深知為何很多台灣人不知道台灣的歷史，這也是我必須時時刻刻為台灣史努力的原因。」

對於電影「世紀血案」的爭議帶動書籍買氣，周婉窈表示，大家想補課，真的太好了，「補課永遠不嫌晚」，她也說，這部意圖洗白加栽贓的電影讓大家很氣憤，至少今年的228會比較嚴肅，不會就是個放連假、塞車、遊玩的日子。

博客來品牌公關李欣樺接受訪問表示，相關書籍熱銷的原因，一方面是因為議題的關係，引起讀者密切關注，互相在網上串聯及打探相關書籍；此外出版社近來反應話題的速度快，懂得適時在社群媒體推播相關書籍，也很快反映在市場上。

出版「少年台灣史」、「轉型正義之路」等書的玉山社社長魏淑貞接受訪問表示，周婉窈的著作在短時間內被大量訂購，連鎖書店與獨立書店紛紛追書，倉庫存書幾乎售罄，是出版社成立30年來少見的現象。

魏淑貞認為，這波閱讀熱潮反映台灣社會的焦慮與分裂，也顯示許多人開始意識到歷史理解的重要性。部分民眾在事件刺激下重新回顧台灣歷史，試圖釐清過去與現況的關係。

魏淑貞說，出版社自1995年成立以來，一直希望台灣人民認識自己的歷史與土地，儘管影響有限，但這次事件讓更多人願意回頭閱讀與思考，或許是一個重新理解歷史的契機。

本身出版多本文史相關書籍的中央大學助理教授胡川安接受訪問表示，透過這次事件，社會逐漸意識到對歷史記憶與價值判斷的共同底線，許多人也開始尋求更可靠的知識來源，嘗試理解事件背後的歷史脈絡，這顯示社會逐漸明白「客觀知識」的重要性，也更能辨識哪些研究與著作具有長期累積的學術價值。

電影 世紀血案 台灣人
