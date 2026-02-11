快訊

晚間低溫特報13日逐漸回暖 除夕起東、北部轉濕涼

中央社／ 台北11日電
氣象署表示，今晚至明晨竹苗等6縣市防攝氏10度低溫，明天起至15日天氣穩定，氣溫逐日回升，南部週末高溫上看30度，各地日夜溫差大。圖／聯合報系資料照片
氣象署表示，今晚至明晨竹苗等6縣市防攝氏10度低溫，明天起至15日天氣穩定，氣溫逐日回升，南部週末高溫上看30度，各地日夜溫差大。圖／聯合報系資料照片

氣象署表示，今晚至明晨竹苗等6縣市防攝氏10度低溫，明天起至15日天氣穩定，氣溫逐日回升，南部週末高溫上看30度，各地日夜溫差大；除夕變天，桃園以北、宜花易有短暫雨，中部以北再轉涼。

中央氣象署今天傍晚發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部氣溫偏低，明天清晨新竹、苗栗、南投、嘉義、台南及金門局部地區防10度以下氣溫（黃色燈號）。

氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，東北季風影響至明天清晨，西半部、宜蘭平地普遍低溫約12至16度；明天白天東北季風減弱，北部高溫可回升至23度、宜花地區20度左右。中南部明天氣溫與今天相似，變化不大。

鄭傑仁指出，13至15日（小年夜）氣溫逐日回溫，各地日夜溫差大，中部以北、宜蘭低溫普遍約13至17度，南部、花東約16至19度；高溫部分，中部以北約26至28度，南部27至30度。

鄭傑仁說，預估16日（除夕）鋒面通過及東北季風增強，17、18日（初一、初二）東北季風影響，中部以北低溫14至17度，南部、花東16至18度左右；高溫部分，北部、宜蘭約17至21度，中南部24至28度。

鄭傑仁指出，除夕這波東北季風強度不強，初一、初二對中南部略有影響，19、20日（初三、初四）天氣就會逐漸穩定；但北部可能受東北季風影響到初四，整體而言年假期間大致上偏涼。

降雨方面，鄭傑仁表示，明天起水氣逐日減少，以東部、恆春半島偶有短暫雨為主；除夕當天鋒面通過，水氣增加，緊接著東北季風南下、影響，預估除夕、初一水氣最盛，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨。

初二起雨區縮減，以基隆北海岸、大台北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨為主。

鄭傑仁提醒，13日晚間起至15日中部以北地區及金門、馬祖有低雲或局部霧，影響能見度。

