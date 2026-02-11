長榮航空開航台北-華盛頓 6月26日起直飛美國政治經濟核心

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
長榮航空桃園－美國首府華盛頓航線將採用三艙等配置之波音787-9機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備類比商務艙規格的「全新第四代豪華經濟艙」，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗。記者黃仲明／攝影
長榮航空今天宣布，將於6月26日起開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，提供每周4班的飛航服務。開航華盛頓後，北美航線將擴增至10個客運航點，每周往返北美航班數將提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司，即日起就開放訂位購票。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空長期深耕北美市場，繼去年開闢達拉斯航線，成為亞洲唯一營運美國德州雙航點的航空公司後，今年再度拓展版圖，開闢直飛美國首府華盛頓航線，精準切入全美政治核心與企業高度聚集的經濟樞紐，進一步完善美東市場的航網布局，與既有的西岸與中西部航點，形成更完整的跨洲連接飛航網絡，不僅強化北美航網的完整性與競爭優勢，也能為旅客提供更彈性、高效率且舒適的飛行選擇。

長榮航空指出，桃園－華盛頓航線將採用三艙等配置之波音787-9機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備「類比商務艙」規格的全新第四代豪華經濟艙，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗，打造更完整、更多元的三艙等服務。未來桃園－華盛頓的航班編號為BR-4，台北時間每周一、三、五、六，晚上19時30分起飛；華盛頓－桃園的航班編號為BR-3，美國當地時間時間每周二、四、六、日，凌晨1時50分起飛。

華盛頓特區為美國第七大都會區，也是全美第三大人口聚集中心，擁有穩固且龐大的人口基礎，同時匯聚全美頂尖人才與高資產族群。作為美國首都，華盛頓政經活動高度密集，亦是眾多國際企業、非政府組織及國際機構的總部所在地。

華盛頓國會大廈是美國立法機構所在地，壯麗的圓頂建築極具辨識度，是華盛頓特區最重要的歷史建築之一。圖／美國國家旅遊局授權使用
美國白宮位於華盛頓特區，是美國總統的官邸與主要辦公場所。圖／美國國家旅遊局授權使用
未來桃園－華盛頓的航班編號為BR-4，台北時間每周一、三、五、六，晚上19時30分起飛；華盛頓－桃園的航班編號為BR-3，美國當地時間時間每周二、四、六、日，凌晨1時50分起飛。 圖／
華盛頓紀念碑這座高聳的白色方尖碑，為紀念美國開國元勳喬治・華盛頓而建，是國家廣場最醒目的地標。圖／美國國家旅遊局授權使用
林肯紀念堂為紀念美國第16任總統林肯而建，是美國民權運動的重要象徵。圖／美國國家旅遊局授權使用
華盛頓 美國 航線
